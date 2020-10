Torniamo a parlare su Ginger Generation di Pop in a box e delle sue innumerevoli offerte di Funko Pop! L’azienda produttrice degli adorabili pupazzetti ha infatti in serbo per noi una grande sorpresa per Halloween 2020! Avrete infatti la possibilità di celebrare l’attesa per la festa delle streghe con uno straordinario calendario dell’avvento!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul calendario dell’avvento di Halloween 2020 di Funko Pop!

Cliccate qui per comprare le vostre mascherine a tema per Halloween 2020!

Conoscerete di certo il classico calendario dell’avvento per Natale. Ogni giorno, da tradizione, si apre una casellina relativa ad uno dei giorni che anticipano le celebrazioni. E ogni giorno, all’interno della casellina, si può trovare una piccola sorpresa.

Per Halloween Funko Pop vi propone lo stesso prodotto, ma in una versione decisamente più spaventosa!

Il calendario dell’avvento di Halloween 2020 di Funko Pop è infatti strutturato su un count down di 13 giorni. 13 è ovviamente un numero simbolico, magico e legato alla superstizione.

Il calendario in questione include tre tipi di mini Funko pop. I film a cui sono ispirati sono ovviamente spaventosi! Stiamo parlando dei cult Beetlejuice, Shining e Nightmare, film che hanno scritto una pagina importantissima nella storia del cinema anni ’80 e non solo!

Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui!

Il prezzo del prodotto è di 32,95 euro. Cliccando qui o sull’immagine qui sotto lo potete acquistare!

Vi informiamo inoltre che volete iniziare a prendervi per tempo potete già acquistare sul sito di Funko Pop, oltre a molti altri pupazzi singoli, anche il calendario dell’avvento di Natale 2020! Cliccando qui o nell’immagine qui sotto potrete acquistare il prodotto! Abbiamo scelto per voi uno dei tanti presenti sul sito e quello che ci è sembrato il più carino: stiamo parlando del calendario ispirato a Nightmare Before Christmas!

Cosa aspettate a comprare il vostro calendario dell’avvento di Halloween 2020? A proposito: sapete già come vi travestirete quest’anno?