Sapevate che con l’arrivo del Pride Month sono arrivati sul sito ufficiale dei Funko-Pop una serie di adorabili pupazzi arcobaleno? Se la risposta a questa domanda è no, beh, dovreste iniziare a scoprire anche voi questo affascinante mondo, perché ce n’è davvero per tutti i gusti!







Che cosa sono i Funko-Pop?

Abbonamenti e offerte speciali

I Funko sono delle figures da collezione dell’altezza di circa 13 centimetri disponibili in una quantità di versioni pressoché infinita. Proprio per la loro varietà, si tratta di oggetti a dir poco perfetti per un qualunque collezionista. Un Funko-Pop può dunque essere un regalo stupendo per un nerd incallito, ma non solo. Chiunque potrebbe infatti gradire un adorabile pupazzo del proprio personaggio della serie tv o del film preferito.







Fra le caratteristiche essenziali dei Funko-Pop c’è la cosiddetta Bubble Head, una testa sproporzionata che li rende ancora più adorabili. Tutti i pupazzi, vi ricordiamo, sono realizzati in materiali plastici PVC ovviamente non tossici.

Conoscete il servizio Pop in a box?

Pop In A Box è un servizio di abbonamento mensile Pop! Vinyl che vi permetterà di scegliere ogni mese quali Funko-pop riceverete. Il servizio vi concede l’invio di scatole da 1, 3, 6 o 12 Pop! al mese con una vasta gamma di collezioni.

Ma le belle sorprese non sono finite qui! Appena vi iscrivi agli abbonamenti diventate un VIP e avrete accesso automatico al VIP Hub con tutti i suoi sconti speciali e il 10% su TUTTA la gamma Funko!

In pratica, se comprate 10 Pop!, uno lo ricevete in regalo!

Tantissime le serie fra le quali potrete scegliere! Sul sito potete trovare per esempio la collezione Marvel, quella di Harry Potter o ancora tutta la collezione Disney! Praticamente il paradiso!