Veronica Peparini è stata intervistata in una diretta a CasaChi e ha risposto sul futuro di Giulia Stabile dopo la vittoria di Amici.

I fan della ballerina si chiedono infatti cosa farà la ragazza, considerando che non sembra aver stipulato un contratto di lavoro, come invece è avvenuto per Alessandro e Serena.

La maestra ha fornito una risposta non esaustiva ma sicuramente ottimista per chi spera in un futuro per Giulia nel corpo di ballo del talent show:

“Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina“.

La professoressa di Amici, come riportato da La Nostra Tv, ha anche svelato qualcosa che fino a questo momento non era ancora venuto fuori. Il suo legame con Giulia non è motivato soltanto da una stima professionale ma anche da un’affinità che deriva da alcune cose che hanno in comune e che risalgono al loro passato:

“Anche io quando ho iniziato ero timida, venivo dalla strada. Anche io mi sono ritrovata in situazioni non piacevoli. Io e Giulia siamo due persone semplici, mi sento vicina a lei anche in questo.Quella coreografia (quando la sua allieva ha ballato con la figlia della maestra in una delle puntate del serale) mi ha toccato particolarmente“.

In definitiva, che Giulia Stabile possa rimanere ad Amici come ballerina professionista non è una certezza ma di certo non è da escludere. D’altronde la vincitrice di Amici 20 non ha tenuto nascosto che le piacerebbe in qualche modo rimanere nella scuola.

Oltretutto, la ragazza ha raccontato a Verissimo che deve conseguire ancora il diploma nell’Accademia a Roma dove studia da quando aveva tre anni. E questo sarebbe perfettamente conciliabile con il suo lavoro nella prossima edizione di Amici.