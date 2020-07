Giulia Paglianiti si scontra con Tancredi Galli dei Q4

I dissapori tra Tancredi Galli e Giulia Paglianiti, iniziati qualche giorno fa, non accennano a placarsi. Tutto è iniziato la settimana scorsa, quando il membro dei Q4 è stato visto a Comezzano da alcuni fan, in compagnia di Peia e di un ragazzo.

In quello stesso giorno, Giulia Paglianiti ha pubblicato dei contenuti che molti hanno interpretato come una reazione a questo avvistamento.

Nelle ultime ore, poi, la situazione è degenerata. Tancredi ha pubblicato sul suo Instagram una foto di Peia sul treno e subito dopo l’ha cancellata.

Ufficialmente, lui e Giulia non sono mai stati fidanzati. Tutto sembra però suggerire che tra i due ci sia stato davvero qualcosa. Tancredi ha sentito, infatti, la necessità di dare delle spiegazioni ai suoi follower e qualcuno lo ha accusato di aver creato un gran pasticcio con le due ragazze. La Paglianiti, a sua volta, ha fatto ricorso a una diretta su Instagram per precisare alcune cose.

La ragazza, inaspettatamente, ha parlato molto bene di Tancredi e ha detto di non approvare le dure critiche che sta ricevendo per via di questa situazione. Ha spiegato inoltre di non desiderare che lui riceva tutto quest’odio sui social.

Giulia ha ammesso, anche, di essere stata legata a lui per molto tempo. Ma proprio mentre si stava esprimendo a suo favore, forse travisando le sue parole, Tancredi è intervenuto cominciando a commentare in maniera molto negativa e sarcastica il suo discorso.

La ragazza ci è rimasta davvero malissimo! Inutile dire cha anche i sostenitori di Giulia Paglianiti non hanno apprezzato affatto quest’intervento, giudicando il comportamento del ragazzo Q4 decisamente fuori luogo.

Continua la lite tra Giulia e Tancredi..ma questa volta e' lui ad arrabbiarsi in LIVE IG

