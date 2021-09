Giulia e Sangiovanni: ecco perché non pubblicano più foto insieme

I follower di entrambi sono convinti che Giulia e Sangiovanni si siano lasciati. Ma è davvero così? A suggerirlo l’assenza di foto insieme su Instagram, un dettaglio che viene sempre interpretato come la prova di una rottura. Un cattivo segno insomma.

Eppure le cose nella realtà sono sempre più complicate di quello che sembrano sui social network e la loro storia non fa eccezione. A smentire ci ha pensato Giulia che su Twitter ha chiosato: “Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha SEMPRE supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”.

Ad accendere i sospetti, tuttavia, non è stata solo la mancanza di aggiornamenti della coppia. Ma anche il fatto che Sangiovanni non è riuscito a partecipare al party di compleanno di Deddy della settimana scorsa perché presente ad un’altra festa. A differenza della ballerina che si è presentata senza il fidanzato.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sui due ragazzi

A quanto pare Giulia e Sangiovanni non sono affatto in crisi ma soltanto molto impegnati. Mentre la ballerina è coinvolta in diversi progetti Mediaset tra cui la nuova edizione di Amici, il cantante continua a scalare le classifiche con le sue hit come Malibu.

Giulia è infatti tra i professionisti della nuova stagione del talent show e in più è nel cast di Tu si que Vales in un ruolo del tutto inedito e cucito su misura per lei!

Perché Giulia e Sangiovanni sono spariti da Instagram

La ballerina professionista di Amici, intervistata da Whoopsee, ieri ha chiarito finalmente il motivo per cui non appare più sui social insieme alla sua dolce metà.

“Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata”, ha spiegato.

Il cantante, vi ricordiamo, sarà tra gli ospiti della seconda puntata di Amici 21, in onda domenica prossima, dove presenterà il suo prossimo singolo, Raggi gamma e dove raggiungerà la sua Giulia!