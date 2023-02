Sanremo 2023 – gIANMARIA canta Mostro. Video, testo e significato

gIANMARIA è stata il secondo cantante ad esibirsi durante la prima serata di Sanremo 2023. L’artista ha portato sul palco dell’Ariston il suo brano Mostro.

Testo di Mostro di gIANMARIA

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito,

Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso

Per non correre nessun rischio

Ho occupato uno spazio più piccolo

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

Sono entrato con la macchina in giardino

Perché non vedevo l’ora di tornare

Ora che sorella mia tu sei madre

Dimmi se siamo ancora fratelli

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

E se correre fuori, mi lascia fermo dentro

Allora spero di stancarmi presto

E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso

Farò di tutto per stare da solo un momento

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro

Così sai che tornerò

Ma con tutti quanti i letti che ho visto

Con che faccia tornerò?

Voglio entrare nei discorsi deciso,

Ma mi sono perso tanto e che dico?

Se non sai mai di che si parla tanto vale star zitto

E se le stelle fuori mi hanno tenuto sveglio

Vuol dire che ho avuto più di un pensiero

Se per allontanarsi basta prendere spazio

Allora diamogli un senso

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ma che ti sembro un mostro

Significato della canzone:

Mostro, prodotto da Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi, è un brano che parla di solitudine. Una canzone intima e autobiografica che ci racconta di una generazione perennemente connessa, ma dalle relazioni umane sempre più frammentate:

“Ma che ti sembro un mostro?…che mi sono perso, ero solo distratto da me”, un grido liberatorio che rompe lo schermo dei nostri smartphone.

“Questo disco è una diagnosi accurata di cosa c’è stato nel mio ultimo anno: dentro al mio cervello, dentro la mia casa, dentro al mio letto e dentro al mio corpo” dice l’artista vicentino che spiega così il concept del nuovo album in arrivo.

La sensazione più presente durante questo periodo è stata quella di non essere abbastanza pronto ad affrontare la vita che mi sono scelto e per la quale ho lavorato tanto. Essendomi concentrato molto sulla musica ho lasciato indietro degli aspetti altrettanto importanti legati alla mia famiglia e ai miei amici.

