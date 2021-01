L’anno che verrà 2020: tutti gli ospiti dello show di Rai 1

Anche per il 2020, in occasione del Capodanno, Rai 1 ripropone il programma L’anno che verrà, con una location estremamente diversa da quella delle precedenti edizioni.

A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, la prima rete Rai è stata costretta ad organizzare il programma negli studi dedicati a Fabrizio Frizzi di Roma, invece che nelle acciaierie di Terni, come inizialmente previsto.

Le restrizioni in atto, inoltre, incideranno drasticamente anche sul numero di ospiti dell’evento. Per forza di cose, dunque, i protagonisti musicali del concerto di fine anno non saranno particolarmente numerosi, a differenza degli altri anni. In compenso, però, ognuno di loro eseguirà più pezzi durante la diretta che avrà la durata di tre ore.

Lo spettacolo sarà trasmesso alle 21:00 circa, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ Anno che verrà sarà in diretta su Rai 1, Rai 1 HD, Eurovision, Mondovisione e Rai Italia. E potrà essere seguito anche in streaming su RaiPlay.

Come vi abbiamo anticipato, a condurre L’anno che verrà dagli Studi 5 della Rai ci sarà Amadeus che sarà affiancato da Nino Frassica.

L’anno che verrà, gli ospiti del Capodanno su Rai 1

Gianni Morandi sarà al centro di tanti momenti musicali distribuiti nel corso della serata, un po’ come accade nella serata dedicata a Padre Pio condotta da Carlo Conti.

Fra gli altri ospiti musicali che avremo modo di vedere nella notte di San Silvestro su Rai1 ci saranno anche Piero Pelù e Arisa, al momento impegnata come insegnante di canto ad Amici.

Ci saranno ancora i mitici Ricchi e Poveri con le loro hit senza tempo. Ma anche Raf e Umberto Tozzi con i loro mitici pezzi, quindi Rita Pavone, Clementino, Rocco Hunt, J-Ax, Shade e i Boomdabash. Infine, sempre dall’universo di Amici ci saranno la cantante Annalisa e Gaia Gozzi. E voi seguirete l’anno che verrà su Rai 1 per attendere il Capodanno ?