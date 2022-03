Vacanze studio: un’esperienza capace di cambiarti la vita

Chi l’ha provata saprà già di cosa stiamo parlando! Se invece non sai bene di cosa si tratta o vorresti partire per una vacanza studio all’estero per la prima volta, ma non sai bene come funzionano o come fare, veniamo in tuo soccorso!

Le vacanze studio sono delle esperienze indimenticabili che solitamente si fanno in estate e che arricchiscono non solo il percorso scolastico ma anche la persona. Offrono la possibilità di studiare una lingua straniera, conoscere luoghi nuovi, fare nuove amicizie, vivere per un po’ di tempo lontani da casa proprio come un adulto e poter fare delle esperienze molto personali che cambiano la vita.

Perché scegliere una vacanza studio?

Totalmente dedicate ai più giovani: potrai fare nuove amicizie con i tuoi coetanei imparando una lingua Si sta sempre insieme, non solo per stringere nuovi legami ma anche nei progetti durante le lezioni. Ci si diverte imparando! Non solo lo studio della lingua ma anche avventure emozionanti e scoperta di nuovi posti. Attività, gite, visite ai musei o ai parchi divertimento, per vivere un’esperienza a 360°! Un percorso all-inclusive che consente di stare nei residence studenteschi o, in alcuni casi, in famiglia, per immergersi totalmente nella cultura del posto!

Con chi organizzare una vacanza studio?

Per un’estate diversa in compagnia di ragazzi della propria età, le vacanze studio organizzate da Alpadia Language Schools mettono insieme il divertimento con la possibilità di imparare una nuova lingua.

VACANZE STUDIO ALPADIA:

Se hai tra gli 8 e i 17 anni puoi fare la tua vacanza studio in Regno Unito, Germania, Francia o Svizzera, a seconda della lingua che scegli di approfondire tra francese, tedesco e inglese. Le città in cui poter fare questa esperienza sono tantissime, ad esempio Parigi, Londra, Nizza o Berlino e puoi anche scegliere la durata: da una settimana fino a circa un mese!

Se ti è venuta voglia di partire per una vacanza studio all’estero, questo è il momento perfetto per organizzarti! Con Alpadia è semplicissimo: andando sul sito, tramite l’aiuto di un consulente, puoi prenotare uno dei pacchetti all-inclusive che comprendono il corso, l’alloggio, i pasti e le attività extra! Scarica la brochure Alpadia e scegli la destinazione della tua prossima vacanza studio!