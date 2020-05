Festival del Podcasting 2020: Date, informazione e biglietti!

Senza dubbio uno dei trend più affascinanti del momento è il mondo dei podcast. Se ci seguite, saprete sicuramente che anche noi di GingerGeneration.it abbiamo ad oltre un anno il Ginger Podcast e per questo siamo molto felici di essere partner della quinta edizione del Festival del Podcasting.

Cos’è il Festival del Podcasting:

Il Festival del Podcasting 2020 si terrà dal 9 al 10 ottobre 2020 a Milano, presso Le Village by CA, in Corso di Porta Romana, 61 o online nel caso di restrizioni Covid-19. Si tratta del più grande evento italiano dedicato a podcaster, editori, piattaforme, brand e appassionati del podcasting, per poter ricordare il passato, cogliere le opportunità del presente e progettare insieme il futuro del podcasting in Italia.

7 milioni di italiani tra i 16 e i 60 anni nell’ultimo mese hanno ascoltato podcast . Lo rivelano le recenti indagini Ipsos che hanno dimostrato il ruolo determinante nella crescita del fenomeno dei dispositivi smart speaker e voice AI, come Amazon Echo, Apple HomePod e Google Home.

“Spotify sta investendo sui podcast ed è in corso una transizione dalla musica al mondo dell’audio in generale” ha detto Federica Tremolada, Managing Director di Spotify in Europa, sul palco del Festival del Podcasting 2019, aggiungendo che “L’industria dell’audio ha un valore di 100 miliardi di dollari a livello globale“.

Negli Stati Uniti si parla già di “età dell’oro per i podcast” in quanto il podcasting ha già raggiunto numeri confrontabili ad

altri media tradizionali come televisione, radio e giornali. Il Podcasting sta vivendo una vera e propria esplosione di interesse anche in Italia, con un picco nella creazione di nuovi podcast proprio durante l’epidemia di Coronavirus.

Come partecipare e biglietti:

Per incoraggiare la partecipazione all’evento, organizzato da podcaster volontari guidati dal podcaster e business angel Giulio Gaudiano, nei primi giorni i biglietti saranno acquistabili al prezzo simbolico di 1 € e il ricavato sarà totalmente devoluto alla Croce Rossa Italiana , per fare un piccolo gesto a sostegno della lotta al Coronavirus.

Da Lunedì 18 Maggio alle ore 13.00 sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione. Tutte le informazioni sul Festival e la possibilità di iscriversi sono accessibili sul sito ufficiale.