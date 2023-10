Emily in Paris 4: ecco la data d’inizio delle riprese

Finalmente dopo tanti mesi di silenzio abbiamo novità in merito alla nuova stagione di Emily in Paris. Pare che Netflix abbia rivelato la data di inizio delle riprese di Emily in Paris 4 e quindi anche delle fine dello sciopero degli attori.

Emily in Paris 4: quando inizieranno le riprese?

Dopo il Netflix Tudum del giugno scorso, in cui Lily Collins aveva rilevato che la quarta stagione della serie sarebbe stata ambientata in parte a Roma, della nuova stagione di Emily in Paris non abbiamo saputo più nulla. La responsabilità e da imputare allo sciopero degli attori che ha fatto slittare le riprese a data da destinarsi.

Dall’autunno 2023 le riprese della quarta stagione di Emily in Paris pare siano passate a gennaio 2024, mese scelto per evitare problemi legati ai divieti che saranno in vigore durante i Giochi Olimpici. A Parigi, infatti, sarà vietato girare progetti cinematografici e televisivi nel periodo compreso da giugno a settembre, ma alcune aree saranno inutilizzabili già a partire da marzo.

Non sappiamo ancora dirvi quando la serie sposterà il suo set in Italia.

Incrociamo le dita e speriamo che le riprese dello show inizino il più presto possibile.

