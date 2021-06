Miley Cyrus si esibirà per la prima volta in assoluto con uno show in 8D che segna la sua collaborazione con Magnum e mostra al mondo che il “piacere ha più di uno strato”.

L’esperienza sonora immersiva di “Miley In Layers”, che attraverso l’ascolto con un paio di cuffie crea la sensazione che l’artista sia nella stessa stanza dell’ascoltatore, è trasmessa in streaming sul canale YouTube ufficiale della star e vede Miley , nuova “Global Mbassador”, esibirsi in alcuni dei suoi più importanti successi che mostrano i diversi “strati” della sua dimensione artistica e personale. Nello show la poliedrica star ha presentato alcuni brani del suo ultimo album “Plastic Hearts” insieme a filmati di backstage esclusivi in cui Miley, traendo spunto da questa collaborazione con Magnum, rivela la sua personale idea di piacere.

Per la prima volta, nell’ambito di questa partnership, Miley esegue ‘Miley’s Touch’, una rivisitazione in chiave contemporanea della hit degli anni ’80 ‘Midas Touch’ dei Midnight Star con il famoso verso “tutto ciò che tocco diventa oro”, in celebrazione del gelato dorato multistrato più prezioso di Magnum: Magnum Double Gold Caramel Billionaire. Non solo: la top chart star di Los Angeles ha anche registrato un video della traccia rimasterizzata per celebrare la sua collaborazione con Magnum e che sarà pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale il 17 giugno.

La performance in 8D “Miley in Layers” sarà disponibile sul canale YouTube della star da questa sera fino al 17 giugno. E i fan avranno anche l’opportunità di accedere a contenuti esclusivi di backstage in cui l’artista parla di piacere, passioni e ispirazioni, esplorandone i vari “layers”.

“Sono davvero molto eccitata di poter condividere questa esperienza sonora in 8D con il mondo”, ha dichiarato Miley. ”È infatti una fantastica occasione per essere uniti e godere del piacere della musica. Questa performance è il mio modo di lanciare un messaggio, di ricordare che l’unicità di ognuno di noi è il nostro superpotere e che dovremmo accogliere tutti i livelli (o meglio strati) che ci rendono ciò che siamo, senza avere paura di condividerli con il mondo. Sono onorata di poter lavorare con Magnum che crede nel fatto che ognuno dovrebbe seguire tutto ciò che gli procura piacere e felicità, a prescindere da ciò che si è e dalla fonte di tale piacere. Spero che amiate questa esperienza tanto quanto l’ho amata io nel realizzarla per voi”.

Non finisce qui. I ‘’pleasure seekers” sono anche invitati a mostrare al mondo i loro personalissimi “layers”, partecipando alla Magnum’s Lip Sync Challenge in cui potranno esibirsi nella loro versione di “Miley’s Touch”.