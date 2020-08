The New Mutants – conferenza stampa: Cast e regista raccontano il film

Dopo diversi anni di attesa, finalmente è in arrivo The New Mutants, il nuovo film dell’universo Marvel degli X-Men. A tre anni di distanza dalle riprese, diversi rinvii (l’ultimo proprio a causa del Coronavirus) e molte voci contrastanti, il film di Josh Boone è pronto ad uscire nelle sale italiane il 2 Settembre.

Noi di GingerGeneration.it abbiamo avuto l’opportunità di partecipare alla conferenza stampa internazionale di presentazione di The New Mutants con il regista ed i protagonisti Maisie Williams (Rahne), Anya Taylor-Joy (Illyana), Charlie Heaton (Sam), Alice Braga (Dr. Reyes), Blu Hunt (Dani) e Henry Zaga (Roberto).

The New Mutants:

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Durante la conferenza stampa il regista Josh Boone, famoso per Colpa delle stelle, ha parlato della tanta incertezza sull’uscita del film, ma ha spiegato che “è stato bello sapere che c’era un pubblico in attesa di vederlo. Quello di The New Mutants di quest’anno è stato uno dei panel più visti del Comic-Con, nonostante la grandissima attesa” ha detto.

Le riprese del film sono iniziate a Luglio 2017 in New England in un vero ospedale abbandonato, creando così l’ambientazione perfetta per ricreare l’atmosfera spettrale del Milbury Hospital: “Registrare in un vero ospedale psichiatrico è servito a creare un sentimento reale per noi, soprattutto quando filmavano di notte; molti dei membri del cast e della crew non volevano andare in giro da soli la notte” hanno raccontato i membri del cast.

Tra realtà e finzione:

I protagonisti di The New Mutants sono adolescenti che piano piano scoprono loro stessi ed i propri poteri ed anche gli attori del cast si sono ritrovati a vivere molte esperienze simili a quelle dei loro personaggi. “Tornare adolescente per un film non è sempre l’esperienza migliore come attore, ma questi personaggi stanno cercando di capire qual è il loro posto nel mondo, ovviamente loro hanno dei poteri, ma ogni teenager può identificarsi nella difficoltà di cosa significa crescere e trovare la propria identità” ha spiegato Anya Taylor-Joy.

“Nel film il personaggio di Blu arriva nell’ospedale ed attraverso i suoi poteri tutti gli altri si aprono ed è più o meno è quello che è successo anche a noi, abbiamo sviluppato delle belle amicizie” ha spiegato Henry Zaga” .”Ci sentivamo come se fossimo all’università perché andavamo tutti nello stesso posto e poi a dormire in una specie di dormitorio. Come se fossimo in un college inquietante, dove qualcuno si era impiccato. Sembrava quasi come se fossimo in quarantena tutti insieme” ha continuato Anya.

“Non avevamo altra scelta che stare sempre insieme per tre mesi e per questo abbiamo creato un legame tra di noi e ci siamo conosciuti meglio, esattamente come hanno fatto i nostri personaggi” ha raccontato Charlie Heaton. Parlando del suo personaggio, l’attore di Stranger Things ha anche confessato di aver letto i fumetti: “Henry, da buon nerd, aveva tutti i fumetti nella sua camera d’hotel per fare ricerca sul personaggio. il materiale originale mi hanno aiutato molto con il look e stile del personaggio, ovviamente poi devi dare un pezzo di te e devi decidere quale pezzettino di te dare al personaggio“.

Il rapporto tra Rahne e Dani:

La relazione romantica tra Rahne e Dani è sicuramente una delle cose più attese dai tantissimi fan di The New Mutans, ma è stata anche una delle cose che ha interessato di più il regista: “Ovviamente ci sono i poteri e gli effetti speciali, ma il rapporto tra questi due personaggi è una delle cose di cui sono più emozionato del film” ha confessato Josh Boone.

“Ci siamo conosciute due o tre mesi prima del film e per me è stata la prima volta che ho dovuto baciare una sconosciuta durante i provini” ha raccontato Maisie Williams. “Io ho capito che avrei ottenuto la parte proprio quando ci siamo baciate nel provino” ha confessato invece Blu Hunt. “Avevo visto Maisie in GOT e non riuscivo nemmeno a credere che stava succedendo a me. La nostra amicizia sul set mi ha aiutato ad affrontare questo lavoro e costruire il personaggio”.

Entrambe le attrici ai tempi delle riprese si sono sentite molto insicure sul set, ma guardando indietro forse questo ha reso molto reali i loro personaggi: “Sono passati tre anni ed al tempo ero molto insicura ed è difficile fare il tuo lavoro quando ti senti non bella ed indossi una strana parrucca” ha spiegato Maisie, “al tempo combattevo contro questo mio disagio, ma adesso guardando indietro mi rendo conto che funziona molto per il personaggio“.

“Ho capito quanto io e Dani fossimo unite dopo la fine del film” ha detto Blu, “Mi sono resa conto che siamo molto simili, ma mi ci è voluto molto per capirlo. Se la interpretassi oggi avrebbe molto meno insicurezze, essendo io cresciuta ed avendo molta più sicurezza in me stessa”.

Trama:

Il film, tratto dall’omonima serie di fumetti Marvel, parla di quattro giovani mutanti adolescenti, Rahne, Illyana, Sam e Roberto, che sono tenuti in isolamento in un ospedale psichiatrico. La dottoressa Reyes è convinta del fatto che gli adolescenti siano un pericolo per loro stessi e per la società e cerca di tenerli d’occhio mentre allo stesso tempo gli insegna ad usare i propri poteri. Quando Danielle “Dani” Moonstar arriva nell’ospedale iniziano ad accadere cose molto strane: i personaggi cominciano ad avere allucinazioni e flashback e le loro abilità di mutanti e la loro amicizia viene messa alla prova.

Diretto da Josh Boone e scritto da Josh Boone e Knate Lee, il film vede nel cast la presenza di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga.

