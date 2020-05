Disney Family Singalong Vol 2: tutti i video delle canzoni

In occasione della Festa della Mamma 2020 la ABC ha deciso di mettere in piedi una “seconda stagione” di Disney Family Singalong. Come era stato qualche giorno fa, un nutrito gruppo di star della musica e del cinema si sono riunite in formato “telematico” per interpretare i pezzi più belli della storia della musica Disney.

Il Disney Family Singalong 2 ha visto partecipare, anche stavolta, alcuni dei nostri artisti preferiti. Ad aprire lo show è stata Idina Menzel insieme a Ben Platt , che ha cantato una bellissima versione di A whole ner world. Il pezzo in questione, come saprete, è estratto dalla colonna sonora di Aladdin.

Qui sotto potete rivedere il video di Idina Menzel e Ben Platt al Disney Family Singalong Vol 2!

Idina Menzel and Ben Platt Perform 'A Whole New World' - The Disney Family Singalong: Volume II

Ma c’è di più! Nel corso di questo straordinario evento ad esibirsi sono stati fra gli altri anche Halsey, John Legend, Katy Perry, Seth Rogen, Billy Eichner e Donald Glover e Shakira! A dirigere lo show il celebre conduttore Ryan Seacrest!

Qui sotto potete recuperare i video di tutte le loro esibizioni!

Shakira Performs 'Try Everything' - The Disney Family Singalong: Volume II

Halsey Performs 'Part Of Your World' - The Disney Family Singalong: Volume II

Katy Perry Performs 'Baby Mine' with Her Poodle, Nugget - The Disney Family Singalong: Volume II

John Legend and Jennifer Hudson Perform 'Beauty and the Beast' - The Disney Family Singalong: Volume

Christina Aguilera and Miguel did such a beautiful job with Remember Me 😍#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/HZBebDlVDS — Gossip Girl (@50one5O) May 11, 2020

Vi ricordiamo che la prima puntata di questo incredibile show la potete recuperare su Disney Plus! La piattaforma di streaming vi perrmette infatti di rivedere in forma integrale il Disney Family Singalong Vol 1, già entrato nella storia per tutti i Disney geeks più incalliti.

Tra le esibizioni ricordiamo con particolare piacere quella di Ariana Grande, di Beyoncé e la tanto chiacchierata reunion di High School Musical! Non perdetevela per nessuna ragione al mondo!

Ecco la scaletta di Disney Family Singalong Vol 2!

“A Whole New World” performed by Idina Menzel and Ben Platt

“Almost There” performed by Chloe x Halle and Anika Noni Rose

“Baby Mine” performed by Katy Perry

“Beauty and the Beast” performed by John Legend and Jennifer Hudson

“Hakuna Matata” performed by Seth Rogen and Billy Eichner featuring Donald Glover and Walter Russell III

“Part of Your World” performed by Halsey

“Poor Unfortunate Souls” performed by Rebel Wilson

“Remember Me” performed by Miguel featuring Christina Aguilera

“Step in Time” and “Supercalifragilisticexpialidocious” performed by Derek Hough, Julianne Hough, and Hayley Erbert

“Try Everything” performed by Shakira

“When I Am Older” performed by Josh Gad

“You’ll Be In My Heart” performed by Disney on Broadway stars Merle Dandridge, Heather Headley, Adam Jacobs, Caissie Levy, Kara Lindsay, Kevin Massey, and Josh Strickland

“Your Mother and Mine” performed by Sabrina Carpenter featuring Lang Lang

“Zero to Hero” performed by Keke Palmer featuring Dancing with the Stars Pros Lindsay Arnold, Alan Bersten, Witney Carson, Val Chmerkovskiy, Jenna Johnson, Sasha Farber, and Emma Slater