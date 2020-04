Proprio all’inizio del 2020, a proposito, Chen ci aveva anticipato quello che stava per accadere nella sua vita. A inizio anno, infatti, l’artista degli EXO aveva confermato ai suoi fan un matrimonio e anche un bebé in arrivo.

Ho una fidanzata e voglio passare con lei il resto della mia vita. Proprio mentre discutevo con gli EXO e con la mia agenzia su come avrei annunciato la notizia, ci è arrivata una benedizione. Non volevo aspettare altro tempo, quindi ho deciso di prendere coraggio. Sono grato nei confronti degli altri membri del gruppo per i loro auguri e voglio ringraziare i miei fan per il loro amore. Mi impegnerò per ridarvi lo stesso amore in cambio.