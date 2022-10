Diabolik – Ginko all’attacco! tutto quello che sappiamo sul film

Diabolik sta per tornare sul grande schermo con Diabolik – Ginko all’attacco! Nel film vedremo Giacomo Gianniotti nel ruolo del protagonista. Insieme a lui ancora una volta Miriam Leone e Valerio Mastandrea e la new entry Monica Bellucci.

Diabolik – Ginko all’attacco! il trailer del film

Diabolik – Ginko all’attacco! quando esce

Il film uscirà nei cinema a partire dal 17 novembre.

Diabolik – Ginko all’attacco! il cast del film

A differenza del primo film in cui era Luca Marinelli a vestire i panni di Diabolik, toccherà stavolta a Giacomo Gianniotti a interpretare il Re del Terrore. Eva Kant è ancora una volta interpretata da Miriam Leone, così come Andrea Mastandrea che torna nei panni dell’Ispettore Ginko la nemesi di Diabolik. Nel cast ci sarà anche Monica Bellucci nei panni della misteriosa Altea.

Dietro la macchina da presa ancora una volta i Manetti bros. i quali si sono occupati del soggetto insieme a Mario Gomboli. La sceneggiatura è infatti tratta dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, Diabolik – Ginko all’attacco!. Il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission, distribuito da 01 Distribution.

Di che cosa parla il film

Il film è tratto dal 16esimo albo a fumetti di Diabolik che porta lo stesso nome. Nel fumetto Diabolik si ritroverà braccato dall’Ispettore Ginko come mai prima; messo alle strette sarà addirittura portato ad abbandonare Eva Kant…

Che cosa ci aspettiamo dal film

Diabolik non aveva convinto tutti. Nonostante ciò i Manetti bros. non si sono arresi e hanno girato non un sequel ma addirittura due. Non ci resta quindi che aspettare per vedere come sarà questo come back in cui Diabolik avrà addirittura un altro volto.

