Finalmente ha una data ufficiale la prima puntata del nuovo docu-reality di Rai Due, La Caserma, e andrà in onda in prima serata mercoledì 27 gennaio. La prima edizione di questo format, inoltre, non sarà ambientata ai giorni nostri ma ai tempi della Prima Guerra Mondiale.





Ora sappiamo anche che saranno 15 i ragazzi e 6 le ragazze a partecipare a quest’avventura in cui dovranno mettersi alla prova con coraggio, sacrificio e forza. 6 gli istruttori che saranno al loro fianco in questo esperimento televisivo e che li sottoporranno a sveglie all’aba, esercitazioni e turni di guardia notturni.

Che cos’è La Caserma?

Dopo Il Collegio, è in arrivo un nuovo programma televisivo targato Blu Yazmine. La casa di produzione è infatti pronta a sfornare un nuovo reality show, intitolato La Caserma, che andrà in onda dal prossimo 27 gennaio su Rai2. Com’è facile intuire dal nome, il programma simulerà la vita all’interno di in una caserma dove ragazzi fra i 18 e i 22 anni dovranno comportarsi come veri e propri soldati, sopportando regole ferree, duri allenamenti e prove di coraggio (fonte Attoricasting.it).

L’esperienza durerà sei settimane e tutti i concorrenti saranno tenuti a rispettare il regolamento, pena l’espulsione. Il reality show altro non è che l’adattamento italiano di Lady Arms. Un programma nel quale le reclute sono divise in due sezioni che si sfidano nel corso dell’addestramento, creando dinamiche fatte di competizione ma anche spirito di gruppo e condivisione.

I casting per la selezione dei concorrenti si sono conclusi ad agosto e, laddove dovessero essercene di nuovi, saranno comunicati il prima possibile. Intanto il cast attuale è composto da 21 tra ragazzi e ragazze. Il reality sarà ambientato a Levico in Trentino ai tempi della Guerra Mondiale. E voi guarderete La Caserma su Rai 2?