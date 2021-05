Il Divin Codino: il trailer del film Netflix dedicato a Roberto Baggio

Gli appassionati di calcio saranno entusiasti perché Netflix ha finalmente diffuso il primo trailer del biopic Il Divin Codino dedicato a Roberto Baggio.

Diretto da Letizia Lamartire, il film vede Andrea Arcangeli nei panni del protagonista.

Famoso per il suo codino, tratto distintivo per molti anni, Roberto Baggio era anche soprannominato Raffaello per l’eleganza con cui giocava a calcio.

Il Divin Codino sarà disponible in streaming su Netflix a partire dal 26 maggio per tutti gli abbonati.

Guarda il trailer ufficiale del film

Il Divin Codino | Trailer Ufficiale | Netflix

Watch this video on YouTube

La trama del film

Il Divin Codino celebra l’uomo oltre il mito, con un film che segue la carriera calcistica di Roberto Baggio.

Partendo dagli esordi nelle fila del Lanerossi Vicenza e passando dal controverso calcio di rigore della Finale di Coppa del Mondo 1994 tra Italia-Brasile, il film ripercorre la vita di Baggio, dal suo difficile debutto come professionista fino all’addio ai campi.

Una carriera lunga 22 anni che, attraverso gli infortuni, il rapporto di amore-odio con i suoi tifosi, le incomprensioni con alcuni dei suoi allenatori e il rapporto con la sua famiglia, racconta i grandi successi sul campo di un calciatore fenomenale.

La colonna sonora

Come vi avevamo già raccontato, sarà Diodato a cantare la canzone principale della colonna sonora de Il Divin Codino. Una canzone dal titolo L’uomo dietro il campione che è il fedele racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio. Un arrangiamento dinamico, esuberante e plissettato di rock fa da tappeto alle parole di Diodato che, col suo timbro gentile, costruisce un crescendo in cui si fanno spazio emozioni di una storia tutta italiana.

Il brano è in uscita il 14 maggio su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading, in contemporanea al videoclip ufficiale su YouTube.