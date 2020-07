Neno è tra i finalisti del Festival di Castrocaro 2020

Il cantautore torinese Neno, nome d’arte di Stefano Farinetti e concorrente di Amici 19, è tra gli 8 finalisti del Festival di Castrocaro 2020.

La celebre e storica manifestazione giunta alla 63esima edizione dedicata alla scoperta di giovani talenti, sarà in onda giovedì 27 agosto, in prima serata su Rai 2. E in contemporanea sarà su Rai Radio 2, con la conduzione di Stefano De Martino.

Neno si esibirà con cover e brani propri. Insieme agli altri 7 finalisti si giocherà, oltre che la vittoria, anche la possibilità di entrare tra i 61 artisti che avranno la possibilità di accedere alle semifinali e alle finali di Sanremo Giovani.

È in radio e su tutte le piattaforme digitali Faccio tardi pure oggi (distribuzione Artist First), il nuovo singolo di Neno. Il brano, ha registrato oltre 80.000 stream dalla sua pubblicazione, ed è stato anticipato da Meglio star da soli. Il pezzo ha totalizzato più di 300.000 stream ed è rimasto stabile per tre mesi nella playlist editoriale di Spotify, Scuola Indie.

L’uscita di Faccio tardi pure oggi è stata preceduta da una serie di audio vocali WhatsApp pubblicati sui social dell’artista e registrati da Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, Nyv, Devil A, Martina Beltrami e Francesco Bertoli.

Dal groove ipnotico, la canzone, scritta dallo stesso Neno e prodotta da Andrea “Andy” Mancini, chiude una trilogia legata idealmente alla consapevolezza di sé stessi e dell’amore, cominciata con Inadeguato e Meglio star da soli.

Se i precedenti brani raccontavano dell’accettazione di sé e dei sensi colpa che nascono dai nostri errori, Faccio tardi pure oggi racconta l’evoluzione dei sentimenti in un rapporto di coppia.