ZWeb Tv: ecco cos’è e come seguirla, Seoul Mafia fra i protagonisti!

Dati alla mano, ogni giorno trascorriamo almeno 6 ore online. Per lo più su dispositivi mobile, il 92% dei contenuti di cui fruiamo è video. E siamo in tanti, ben 49 milioni*. Su queste premesse parte una piccola grande rivoluzione: ZWEBTV, la prima web tv dedicata alla Generazione Z e ai Millennial, fatta su misura, a loro uso e consumo gratuitamente, ovunque si trovino.

Ecco che cos’è ZWEB TV!

La tv avrà un palinsesto unico e un taglio Social friendly e di grande appeal per i più giovani! Ad andare per la maggiore saranno i trend del momento, i più cliccati in assoluto. ZWEB Tv tratterà di temi come il Beauty e il Fashion, passando per la Musica o il Gossip, fino ad arrivare a Food, LGBTQ, Family, Travel, Tech e Gaming.

I protagonisti

Il day one è previsto per lunedì 1° giugno, ma ZWEBTV.COM sarà on air già domenica 31 maggio dalle h 20.45. In questa occasione infatti Diletta Leotta in compagnia degli oltre 16 influencer, talent e content creator da milioni di follower (per un totale di circa 25 mln) presenterà il progetto..

A cominciare da Giulia De Lellis che, forte dei suoi 4.7 milioni di follower solo su Instagram, annuncerà un programma inedito interamente dedicato alle sue principali passioni: beauty & make-up. Insieme a lei dal mondo lifestyle anche Manuele Mameli, il truccatore ufficiale di Chiara Ferragni, Camihawke, Alice Venturi e Francesca Ferragni.

Dei nuovi trend internazionali se ne occuperà invece Giulia Valentina con il suo format d’impatto Thank God It’s Giulia, mentre tutti i segreti super stilosi saranno appannaggio di Giulia Torelli, la closet organizer nota a tutti come Rockandfiocc. Andrea Pinna (Le Perle di Pinna), inoltre, aprirà a tutti le porte del suo mondo irriverente e ironico. Grandi risate e le regaleranno inoltre anche la Pozzolis Familye Riccardo Mortelliti, il guru di IntrashTtenimento ma anche i ragazzi di Casa Surace e Stefano Guerrera.

Fra i protagonisti di ZWEB Tv più amati fra voi lettori di Ginger ci saranno anche Muriel, che tratterà di temi LGBTQ+ e Marco Ferrara, l’adorabile Seoul Mafia, che ci regalerà una costante finestra aperta sulla cultura e le tendenze che si respirano in Corea del Sud, lo Stato più cool di tutta l’Asia. Con Piero Armenti de Il mio viaggio a New York, infine, verremo catapultati direttamente nel turbinio tipico della Grande Mela, sarà come passeggiare sulla Fifth Avenue!

Ci vediamo su ZWEBTV.COM!