Cos’è la Generazione 56k? I trentenni raccontati da Netflix

Che cos’è la Generazione 56k?

Generazione Z, Millenials, Boomer. Sono parole che ormai sono entrate nella nostra quotidianità e spesso le usiamo come “armi” scherzose contro gli altri. Mai come in questo periodo, infatti, le differenze e le apparenti incomprensioni tra generazioni sono protagoniste dei discorsi prevalenti, soprattutto sui social. La nuova serie originale Netflix, però, ci introduce un nuovo termine, Generazione 56K, appunto.

Lo show con protagonisti Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, insieme a Gianluca Fru e Fabio Balsamo dei The Jackal, racconta la storia di un gruppo di trentenni, la cui pre-adolescenza è stata segnata dall’arrivo in casa dell’iconico Modem 56k, che aprì il loro mondo per la prima volta al World Wide Web. E qui verrebbe da dire: che ne sanno i 2000!

Che cos’è la Generazione 56k?

Il creatore della serie Generazione 56k, ovvero Francesco Ebbasta, regista dei The Jackal, ha raccontato che l’idea della serie nasce prima come romanzo, ma poi ha capito velocemente che sarebbe stato meglio sfruttare un media a lui più vicino.

“Ero ad un matrimonio estivo. Lo sposo, un po’ brillo, che mi ha detto che era molto felice di aver scelto sua moglie, ma che venivano dallo stesso paesino e si chiedeva se si fosse perso altro. Ho pensato al concetto della paura di poter desiderare qualcos’altro” ha raccontato.

“Il dubbio dello sposo è passato subito, ma mi è rimasto questo concetto. La Generazione 56K è quella che ha vissuto a cavallo tra il prima e il dopo internet. Internet ha stravolto completamente le nostre vite e ci ha aperto la possibilità di essere ovunque. Con internet è nata anche la FOMO (fear of missing out), ovvero la paura di perdersi qualcosa e l’incapacità di scegliere quello che davvero ci piace. La serie ha lo scopo di riscoprire tra tutte le scelte possibili quello che davvero ci fa stare bene“.

I protagonisti hanno 12 anni nel 1998 e la serie racconta i trentenni italiani di oggi.

La serie:

Al centro della storia Daniel e Matilda, che si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti, e che, insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo della Generazione del Modem 56K. Daniel e Matilda vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera di se stessi che, in modi opposti, hanno dimenticato. Tutti gli episodi della serie intrecciano costantemente due linee temporali, due punti di vista, due fasi della stessa storia d’amore e di amicizia che parte nel 1998 e continua fino ai giorni nostri.