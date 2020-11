La canzone della pubblicità Natale 2020 Disney ci ha fatto davvero commuovere tantissimo! Ma lo sapete qual è il titolo e avete già visto lo spot?

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla canzone della pubblicità Natale 2020 Disney!

Partiamo innanzitutto di questo splendido spot creato per un Natale che, ed è inevitabile, sarà molto diverso dal solito.

La trama della pubblicità è davvero toccante e racconta di quanto sia importante tramandare le tradizioni familiari. Lola e la sua nonna condividono un amore per Disney e per i festoni di Natale. Questa passione familiare, purtroppo, è andata scomparendo con il passare del tempo. A Natale, dunque, Lola decide di fare un regalo alla sua nonna, decorando la casa della nonna in un modo super speciale che ci ha fatto davvero scappare una lacrimuccia.

La canzone che fa da colonna sonora allo spot, che potete recuperare qui sotto, si intitola Love is a compass ed è interpretata da Griff. Acquistandola farete una donazione all’associazione Make a wish!





FROM OUR FAMILY TO YOURS | Disney Christmas Advert 2020 | Official Disney UK

Watch this video on YouTube

Testo Canzone della pubblicità Natale 2020 di Disney

Moments, they’ve been everything

And just like magic, can make the whole world sing

That look in your eyes, oh, the joy it brings

When I hold you and you hold me

I know we’re not, not what we used to be

But we carry so much history

Put up my sails and I rode the wind

That led me here to you, I’d do it all again

I know it won’t always be the same

Feelings don’t change, they never fade away

When you’re far from home, it’s hard to know the way

But it’s right there inside

When you need direction

Look to the stars

If you don’t know where you’re heading

Follow your heart

When you’re lost I will guide you

I’m right there beside you

Like a map of your memories

And just like a compass

That leads the way

We may take the long road

But I’ll never fade

When you’re lost I will guide you

Oh, tell me you’ll try to

Remember on the darker days

Love is a compass

I see you there when I’m in my dreams

And just like a child full of possibilities

I can’t help but smile at the wonders of the world

‘Cause I know I’ve been there before

I know it won’t always be the same

Feelings don’t change, they never fade away

When you’re far from home, it’s hard to know the way

But it’s right there inside

When you need direction

Try close your eyes

If you don’t know where you’re heading

Just hold on tight

When you’re lost I will guide you

‘Cause I’m right here beside you

In every memory

And just like a compass

That leads the way

We may take the long road

But I’ll never fade

When you’re lost I will guide you

Oh, tell me you’ll try to

Remember on the darker days

Love is a compass

Traduzione

I momenti, sono stati tutto

e proprio come la mgagia, possono far cantare tutto il mondo

quello sguardo nei tuoi occhi, oh, la gioia che dona

quando ti stringo e tu stringi me

io so che non siamo più quelli di un tempo

ma noi portiamo con noi così tanta storia

metto su le vele e navigo con il vento

che mi ha portato qui da te, io lo farò ancora una volta

io so che non sarà lo stesso

i sentimenti non cambiano, non spariscono mai

quando sei lontano da casa, è difficile conoscere la via

ma è proprio lì dentro

quando senti la direzione

guarda verso le stelle

se non sai dove sei diretto

segui il tuo cuore

quando sei perso io ti guiderò

sono proprio qui accanto a te

come una mappa dei miei ricordi

e proprio come una bussola

che ti dice qual è la strada

potremmo prendere la strada più lunga

ma io non sparirò mai

quando sei perso io guiderò

oh dimmi che proverai

a ricordarti dei giorni più bui

l’amore è una bussola

ti vedo quando sogno

e proprio come un bimbo pieno di possibilità

non riesco a fare altro che sorridere di fronte alle bellezze del mondo

perché io so che ci sono già stato

io so che non sarò sempre lo stesso

i sentimenti non cambiano, non scompaiono mai

quando sei lontano da casa, è difficile sapere qual è la strada

ma è prorio lì dentro

quando hai bisogno di una direzione

prova a chiudere gli occhi

se non sai dove stai andando

stringiti forte

quando sei perso io ti guiderò

perché sono proprio qui a fianco a te

in ogni ricordo

e proprio come una bussola

che ti dice qual è la strada

potremmo prendere la strada più lunga

ma io non sparirò mai

quando sei perso io guiderò

oh dimmi che proverai

a ricordarti dei giorni più bui

l’amore è una bussola