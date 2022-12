Charlotte M. – Il Film Flamingo Party la clip in esclusiva del film

Il primo film della popolare youtuber Charlotte M. Nel film Charlotte, una ragazza spontanea e creativa, è impegnata nell’organizzazione di un ballo scolastico per raccogliere i fondi necessari a salvare l’oasi naturale dove ha passato i momenti più belli della sua infanzia. Per avere successo nell’impresa, cerca in ogni modo di mostrarsi perfetta agli occhi di tutta la scuola, ma in questo modo finisce per perdere la propria sincerità, rovinando la sua storia d’amore con Davide e soprattutto il rapporto con la sua migliore amica, Sofia. Per ritrovare le cose che contano davvero, Charlotte dovrà prima riuscire a ritrovare sé stessa.

Le parole del regista Emanuele Pisano