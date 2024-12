Sanremo 2025: chi sono i Big e le quattro Nuove Proposte in gara

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a stupirci ancora una volta il pubblico italiano con un cast eccezionale che unisce grandi nomi della musica italiana a giovani talenti emergenti. La serata finale di Sanremo Giovani di ieri, giovedì 18 dicembre, condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan, ha rivelato le quattro stelle nascenti che si uniranno ai Big sul palco dell’Ariston.

I Big in Gara e i titoli delle canzoni

Tra i Big in gara troviamo artisti di grande calibro come Francesco Gabbani con Viva la vita, Giorgia con La cura per me, Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, Achille Lauro con Incoscienti giovani, Elodie con Dimenticarsi alle 7, Emis Killa con Demoni, Fedez con Battito, Rkomi con Il ritmo delle cose, Rocco Hunt con Mille vote ancora, Tony Effe con Damme ‘na mano, Gaia con Chiamo io, chiami tu, Coma_Cose con Cuoricini, Brunori Sas con L’albero delle noci, Marcella Bella con Pelle diamante, Joan Thiele con Eco, Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Willie Peyote con Grazie ma no grazie, Noemi con Se t’innamori muori, Sarah Toscano con Amarcord, Serena Brancale con Anema e core, Simone Cristicchi con Quando sarai piccola e The Kolors con Tu con chi fai l’amore.

I Finalisti di Sanremo Giovani 2024

– Alex Wyse con Rockstar: Un brano energico che mescola rock e pop, raccontando la determinazione e la sfida di emergere nel mondo della musica.

– Maria Tomba con Goodbye (Voglio good vibes): Una canzone pop dal ritmo coinvolgente che parla di liberazione e ricerca della felicità.

– Settembre con Vertebre: una ballata emozionante che esplora temi di vulnerabilità e forza interiore, con una melodia intensa e profonda.

– Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore: un duetto che combina rap e melodia, affrontando temi di amore e relazioni in modo fresco e contemporaneo.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Cosa ne pensate dei Big e delle Nuove Proposte di Sanremo 2025?