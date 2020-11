Camila Cabello scrive una lettera d’amore a Shawn Mendes (traduzione)

Camila Cabello ha deciso di farci emozionare! L’artista di Havana ha nelle scorse ore pubblicato sui social una lettera d’amore a dir poco commovente dedicata al fidanzato Shawn Mendes.

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus!

Shawn Mendes, come vi abbiamo raccontato anche nel nostro podcast, ha parlato a cuore aperto di sé stesso e della sua relazione nel suo primo documentario, In Wonder. Camila Cabello è una parte fondamentale del film, nonché principale fonte di ispirazione per tutte le ultime canzoni di Shawn Mendes.

Nomination e polemiche di Grammy 2021, Plastic Hearts di Miley Cyrus e Folklore su Disney+ | Podcast

Watch this video on YouTube

Qui sotto trovate il testo tradotto della lettera di Camila Cabello a Shawn Mendes e il suo romantico post.





Ho imparato tantissimo sull’amore grazie a questo ragazzo. Non sono soltanto i momenti felici e beati che vedete nelle foto e nei video insieme a lui. Quando sei in una relazione con una persona, hai la sensazione che con te sia una sorta di specchio che ti mostra per quella che sei davvero. Devo costantemente affrontare le mie paure, le mie ansie, le mie insicurezze, i miei limiti, le mie convinzioni sulla vita e su me stessa. A volte non è così semplice potrebbe sembrare. A volte è complicato, scomodo e brutto. Ma non c’è niente come l’attrazione, la forza che è amore, essere la luce nell’oscurità, essere l’attrazione gravitazionale che ti dà la forza implacabile di essere più coraggiosa, più saggia e migliore di quanto tu fossi ieri. È talmente istintivo per noi amare, anche se la nostra mente a volte prova a proteggerci da esso, ma la nostra natura di esseri umani è amare. Ed essere innamorati significa scegliere quella persona più e più volte, con cui affrontare le cose incasinate. E questo è molto più bello, duro e reale della perfezione. Voglio essere vulnerabile sui social perché penso che qui molta gente mostri solo la perfezione della vita; e questo può farci sentire tutti più soli e strani! Quindi alza il tuo calice, brinda al disordine, alla stranezza di noi esseri umani. Brinda all’istinto e alla forza implacabile che è l’amore.