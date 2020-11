Be Deluxe dei BTS, il nuovo disco dei Bangtan Boys pubblicato in tutto il mondo lo scorso 20 novembre, sta già ottenendo risultati incredibili in classifica! E questo vale tanto per gli Stati Uniti, dove ormai sono un fenomeno più che affermato, quanto per l’Italia!

Scopriamo insieme come è andata questa prima settimana di vendite di Be Deluxe dei BTS!

BE Deluxe dei BTS: i risultati in classifica ad una settimana dall’uscita!





Partiamo dalla classifica FIMI, quella che ci riguarda da vicino. I ragazzi sono riusciti a debuttare in seconda posizione, subito dietro a Sfera Ebbasta.

Scopri tutte le offerte e promozioni sul Cinema su LaFeltrinelli.it



Il king della trap, va detto, ha ottenuto numeri a dir poco straordinari con il suo quarto disco album. Famoso ha fatto il suo debutto in FIMI raggiungendo il disco d’oro in un solo giorno e il platino in circa 10 giorni. I tredici brani inclusi nel progetto, inoltre, si sono posizionati tutti nelle prime posizioni della classifica dei singoli.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Qui sotto trovate il dettaglio della classifica FIMI aggiornata al 26 novembre 2020.

1 . Famoso – Sfera Ebbasta

2 – Be – BTS

3. Power Up – AC/DC

4. Canzoni d’amore nascoste – Fabrizio Moro

5. Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri – Tiziano Ferro

6. Le canzoni della nostra storia – Pooh

7. Zerosettanta Vol 2 – Renato Zero

8. Delicate Sound of Thunder – Pink Floyd

9. X Factor Mixtape 2020 – Artisti vari

10. Contatto – Negramaro

Debuttando alla prima posizione della Billboard Chart degli album USA, inoltre, i BTS possono vantare il quinto disco di fila che ha ottenuto questo risultato nella classifica statunitense. Qui sotto l’annuncio di Billboard.

Congratulazione ragazzi!