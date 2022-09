LDA: rinviate ad aprile 2023 le 3 date speciali del tour LDA live

I tre speciali appuntamenti che vedranno LDA protagonista del suo primo tour, LDA Live, sono rinviati al 2023.

Bisognerà aspettare ancora un po’, dunque, per poter cantare insieme all’artista i brani del suo nuovo progetto discografico, in uscita il prossimo anno.

Sarà comunque un’occasione da non perdere per ascoltare live anche i suoi successi da milioni di stream, contenuti nel suo primo omonimo album, incluso il singolo Bandana certificato proprio di recente disco d’oro.

Per fortuna ci sono le nuove date, inizialmente programmate per dicembre 2022. I biglietti già acquistati restano validi per i tre nuovi appuntamenti. Per ulteriori informazioni non esitare a visitare: Friendsandpartners.it e Ticketone.it.

LDA LIVE: le tre nuove date

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)

Chi é l’artista di Bandana

Nato nel 2003 a Napoli, Luca D’Alessio in arte LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di brani di alcuni grandi artisti italiani e internazionali.

Non si sono fatti attendere i suoi primo singoli intitolati Resta e Vivimi e le prime collaborazioni tra cui: Il Mago, Astol e Robledo, per poi approdare nella scuola più famosa d’Italia.

Durante il percorso nella scuola di Amici 21, LDA ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è Quello che fa male, tutti singoli che lo hanno reso uno degli allievi più amati , facendogli conquistare oltre 60 milioni di streaming (audio e video) e l’affetto delle centinaia di migliaia di fan che lo seguono giornalmente.

Dopo aver lanciato il singolo Bandana, recentemente certificato disco d’oro, Luca ha pubblicato a maggio di quest’anno il suo omonimo album d’esordio. A luglio è uscito Lo Que Mas Nos Duele, una versione bachata della sua prima hit.

E voi ci sarete a uno dei prossimi live di LDA?