BTS: il video del remix di MIC Drop supera un miliardo di visualizzazioni

Il video dei BTS realizzato per il remix MIC Drop con Steve Aoki ha appena raggiunto un traguardo importante. La clip ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube.

La canzone è stata originariamente pubblicata come B-side su Love Yourself: Her a settembre 2017, con il remix del DJ che è arrivato due mesi dopo.

Il video si apre con il Aoki dall’aspetto minaccioso, che passeggia in una stanza spoglia con nient’altro che la sua attrezzatura, il settetto in una stanza degli interrogatori illuminata, con solo un tavolo e più microfoni. A Suga e J-Hope spetta l’inizio del brano con le loro rime.

Aoki ha celebrato il traguardo ringraziando il gruppo e gli ARMY per aver portato il video a un miliardo di visualizzazioni: “Il mio primo video musicale e sono così sorpreso da voi”, ha twittato il produttore.

MIC Drop è già il quarto video dei BTS a raggiungere il traguardo del miliardo di visualizzazioni, dopo DNA, Boy with Luv e Dynamite.

“It’s so cool to go back in time and think about what it was like back then and see where they’ve gone now – really becoming one of the biggest bands in music. Period.” Steve Aoki on working with #BTShttps://t.co/4MH3fSzu0h #MicDrop1BonYoutube #MicDrop1B #steveaoki pic.twitter.com/7NMicW3p89

