BTS: tutti i record di Dynamite, ecco i risultati in classifica!

Dynamite, la super hit della band coreana BTS, continua a macinare imperterrita record su record!

Il singolo, contenuto nel nuovo album di inediti “BE” (Deluxe Edition) uscito a novembre 2020, è stato certificato Platino in Italia dalla FIMI e dalla sua pubblicazione non ha mai smesso di collezionare record in tutto il mondo.





L’ultimo, grande risultato ottenuto dal pezzo, è stata la nomination alla 63ª edizione dei GRAMMY AWARDS per Best Pop duo/Group Performance! Si è trattata questa, come saprete, della prima nomination ai Grammy per la band K-pop più amata al mondo!

“DYNAMITE”, primo brano completamente in inglese della band, è nato con lo scopo di infondere un’ondata di necessaria energia e speranza in un momento storico difficile e complicato per tutto il mondo. Il brano ha raggiunto quasi 1 MILIARDO DI STREAM, è stato per 3 settimane alla #1 della classifica americana Hot 100 di Billboard. Dynamite a raggiunto la #1 delle classifiche Global di Spotify e globale di Shazam, ha collezionato 2,7 MILIONI di video su TikTok e ha conquistato la Top 5 della classifica Viral globale di Spotify. Infine, il brano ha raggiunto la Top 10 della classifica globale di Apple Music e la Top 30 dell’airplay radiofonico in Europa.

I risultati di Dynamite dei BTS in Italia in classifica

In Italia il brano ha inoltre raggiunto la TOP 10 nell’airplay radiofonico, la Top 30 della classifica FIMI/GfK, la Top 10 della classifica italiana di Shazam, la Top 20 della classifica Viral italiana di Spotify e la Top 40 della classifica italiana di Apple Music.

Il video ufficiale del brano ha collezionato record su record fin dal suo debutto su YouTube. Il brano ha raggiunto 10 MILIONI di visualizzazioni in soli 20 minuti. Ma non solo! Dynamite ha conquistato il numero record di 101,1 MILIONI di views nelle prime 24 ore!

BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV

Questo brano dalle sonorità disco-pop ha rappresentato una nuova sfida per le superstar di fama mondiale. I ragazzi, dopo aver cercato di superare il senso di scoraggiamento derivante dalla situazione legata al COVID-19, sono tornati a cantare di gioia e speranza. In questo modo hanno fatto tesoro delle piccole cose che rendono la vita davvero speciale e preziosa.

“BE” (Deluxe Edition) è anche stato il loro quinto album a debuttare direttamente alla #1 della classifica album di Billboard Top 200.