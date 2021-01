Significato testo Momento perfetto di Ghemon: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021? Qual è il significato del testo della canzone Momento perfetto, il brano che a marzo il cantautore presenterà sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è l’artista stesso, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista a Ghemon in cui parla del pezzo sanremese che arriva dopo due anni dalla sua partecipazione al Festival con Rose Viola.

E allora, finalmente si può dire: sarò a Sanremo 2021!!!!!!!!!! Sono felice, felice, felicissimo. La canzone si chiama “Momento Perfetto”, scritta da me e composta insieme a Simone Privitera, Giuseppe Seccia e Daniele Raciti. E’ una canzone che parla di rivincite personali. È un pezzo particolarmente energico che spero faccia bene a tutte le persone che lo ascolteranno a marzo.

C’è del rap, ma anche del soul, dello swing, del gospel. È una canzone molto divertente da urlare. Lo stato d’animo con cui affronterò Sanremo 2021 è prima di tutto di felicità perchè per me è una festa. Grande energia anche per voltare pagina dopo un anno difficile per tutti. Mi mancano i concerti e quindi incontrare le persone che vogliono bene alla mia musica. La musica è una conversazione, un dialogo e quindi non posso farla da solo.