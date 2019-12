Per fortuna, il grande evento SBS Gayo Daejeon svoltosi il giorno di Natale a Seoul, non ci ha regalato solo brutte sorprese! Come vi abbiamo raccontato qui, infatti, le Red Velvet sono state costrette a cancellare la loro esibizione per un incidente avvenuto a Wendy. Ma fra i presenti c’erano anche molti altri dei nostri preferiti, come i BTS!

La band composta da Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM, J-Hope and V ha infatti partecipato alla manifestazione svoltasi il giorno di Natale presso il Gocheok Sky Dome della capitale koreana. Qui, il gruppo K-pop si è esibito, fra le altre cose, con um trascinante medley delle più celebri canzoni natalizie!

Le canzoni interpretate dai BTS sul palco del SBS Gayo Daejeon sono state le celeberrime Feliz Navidad, Jingle Bell Rock, Silent Night e Santa Claus is Coming to Town.

Qui sotto potete recuperare il video integrale dell’esibizione dei BTS al SBS Gayo Daejeon!

L’incredibile performance natalizia dei BTS a Seoul ha ricevuto un apprezzamento tale da parte dell’Army che i fan hanno deciso, in massa, di scrivere su Twitter ai ragazzi per avere, al più presto, un album natalizio vero e proprio.

Where do I sign the petition for a bts Christmas album??? 👀 — 〰️Lyn 〰️ (@i_am_jungshook1) December 25, 2019

Ovviamente, è un po’ tardi per aspettarsi un album natalizio dei Bangtan Boys, almeno per quest’anno. Il prossimo, invece, ci potrebbe essere più speranza!

Già, perché come di certo saprete la band K-pop più amata e seguita al mondo ha in programma per il 2020 un nuovo progetto discografico. Ad un recente party esclusivo organizzato da Variety, infatti, i BTS hanno rivelato che sarà proprio il prossimo anno quello in cui potremo ascoltare il seguito di Map of the soul: Persona.

Le belle sorprese per i fan dei BTS per il 2020, ovviamente, non finiscono qui! Nei giorni scorsi la Big Hit Entertainment ha confermato che nel 2020 i ragazzi torneranno anche ad esibirsi con un tour in giro per il mondo. La tournée, che inizierà ad aprile, ci auguriamo possa passare anche per l’Italia!