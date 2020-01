Prosegue senza sosta (ma d’altra parte sono abituati ai ritmi serrati!) la fase promozionale per Map of the soul: 7 , il nuovo attesissimo disco dei BTS!

Ieri sera, 28 gennaio, i BTS sono infatti stati ospiti del Late Late Show With James Corden. Nello studio del comico britannico, la band koreana ci ha regalato tante, tantissime soddisfazioni, come solo loro sanno fare!

Black Swan: il video della prima esibizione

Partiamo innanzitutto da quello che i BTS sanno fare meglio: cantare ed esibirsi! Da James Corden la band ha presentato per la prima volta dal vivo Black Swan. Il singolo come vi abbiamo raccontato qui sarà il primo estratto dal nuovo disco del gruppo, che vi ricordiamo uscirà il prossimo 21 febbraio.

Qui sotto potete recuperare il video dell’incredibile esibizione dei BTS con Black Swan!

BTS: Black Swan

Watch this video on YouTube

Ma non è certo finita qui. La k pop band più seguita al mondo si è infatti divertita a giocare a nascondino con l’attore Ashton Kutcher! Chi ha dimostrato le doti maggiori di mimetizzazione sono stati Suga e Jungkook, che si sono travestiti da operatore di regia e cameraman. Non possiamo invece dire lo stesso di Jimin e Jin, rapidamente “sgamati” da Kutcher.

Qui sotto trovate il divertente video dei BTS che giocano a nascondino al Late Show di James Corden!

Hide & Seek w/ BTS & Ashton Kutcher

Watch this video on YouTube

Vi ricordiamo che i BTS torneranno ad esibirsi in tour in giro per il mondo con il Map of the soul Tour a brevissimo. Nelle scorse settimane, la band ha annunciato tutte le tappe della tournée, che purtroppo per l’Army italiana non passerà per il nostro paese.

I fan italiani, infatti, sono rimasti anche stavolta a bocca asciutta. La Big Hit Entertainment ha infatti deciso di fissare tappe soltanto in Spagna, Germania e Inghilterra. Le fan nostrane, in ogni caso, non si sono arrese e hanno lanciato una petizione alla quale hanno già partecipato in tantissimi.

Chi lo sa che un giorno i BTS non possano presentare Black Swan anche in uno dei nostri stadi!