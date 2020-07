Random: la video intervista al rapper di Amici Speciali e Montagne Russe!

Si intitola Montagne Russe il primo vero disco di Random. Uscito lo scorso 5 giugno, il mini album rappresenta per il rapper romagnolo un punto fondamentale per la sua carriera. Montagne Russe raccoglie infatti i suoi pensieri e le sue esperienze e invita chi lo ascolta a non abbandonare i propri sogni, a rincorrere i propri obiettivi e a essere sempre se stessi perché essere originali è ciò che ci rende unici.





L’ep è composto da 8 brani: gli inediti “Frasi fatte”, “Soli al mondo” feat. Ernia e “Police” feat. Emis Killa, i brani che hanno fatto scoprire Random “Chiasso” (doppio platino) “Scusa a a a”, “Rossetto” (disco d’oro), il singolo uscito a marzo “Marionette” feat. Carl brave e il nuovo singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” che sta scalando le classifiche radio.

Dopo l’incredibile successo di Rossetto e Chiasso (non perdetevi la nostra prima intervista a Random) l’artista torna dunque con molti altri nuovi pezzi, immediati, incisivi e convincenti. Questo è per esempio il caso di Sono un bravo ragazzo, un po’ fuori di testa, presentata dal vivo per la prima volta ad Amici Speciali.

Random, in questo senso, è stato senza ombra di dubbio uno dei nostri concorrenti preferiti in assoluto di questa prima edizione del talent. L’artista si è dimostrato fin da subito il più simpatico e divertente fra gli artisti in gara e ha dimostrato una verve comica e un’umiltà davvero più unica che rara.

La redazione di Ginger Generation ha avuto il piacere di intervistare il cantante a poche settimane dalla fine dell’esperienza di Amici. Ecco tutto quello che ci ha raccontato su Sono un bravo ragazzo, sull’EP Montagne Russe e sul talent a cui ha partecipato!

Qui sotto trovate la nostra video intervista esclusiva a Random!