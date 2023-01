BTS: dove acquistare i biglietti per il concerto BTS: Yet to come in Cinemas

Manca ormai poco alla proiezione nei cinema dell’ultimo concerto dei BTS che si è tenuto in Busan.

Il prossimo febbraio, lo spettacolo che si è svolto nella città portuale della Corea del Sud, sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo, in occasione dell’evento in contemporanea globale BTS: Yet to come in Cinemas.

Grazie alle immagini raccolte durante il concerto registrato lo scorso ottobre, il pubblico potrà rivivere le emozioni di quella notte e vedere RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin V e Jung Kook esibirsi sulle note dei loro più grandi successi.

Tra le altre, gli spettatori potranno assistere anche alle esibizioni di Dynamite, Butter, Idol e per la prima volta di Run BTS. Quest’ultima è una delle tracce del più recente album antologico rilasciato dal gruppo, Proof.

L’appuntamento cinematografico presenterà riprese con delle angolazioni ravvicinate e una visione completamente nuova del concerto, un evento che segna l’inizio di un lungo periodo di pausa per i BTS.

Lo show prende il nome da Yet to come, anch’esso un brano tratto del progetto antologico dei BTS, il cui titolo ora più come mai suona come la promessa di un ritorno da parte della band.

I biglietti per BTS: Yet to come in Cinemas

Lo show sarà presentato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, in oltre 110 paesi.

In Italia l’appuntamento è fissato per l’1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2023.

In particolare, le proiezioni di sabato 4 febbraio saranno dedicate ai Light Stick Screenings e permetteranno al pubblico di festeggiare l’evento utilizzando il caratteristico merchandising illuminato della band.

Le prevendite dei biglietti si apriranno a partire dall’11 gennaio. Tutte le informazioni aggiornate sui biglietti e sui cinema che parteciperanno all’evento dei BTS saranno presto disponibili sul sito ufficiale Btsyettocomeincinemas.com e su nexodigital.it.

