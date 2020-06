Dopo un tour mondiale che li ha portati davanti ad oltre 2 milioni di persone (62 date nel 2019), aver cantato alle 62ma edizione dei GRAMMY® Awards a gennaio – primi artisti coreani su quel palco, e aver passato al n.1 della Billboard Social 50 Chart ben 182 settimane (di cui 152 consecutive), i BTS hanno finalmente annunciato la pubblicazione del loro nuovo album in giapponese (a distanza di 2 anni dal precedente). L’album, il settimo della loro carriera e il quarto in lingua giapponese, si intitolerà MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~ e sarà disponibile in digitale dall’14 luglio e dal 7 agosto in tutti i negozi tradizionali.





Ecco la copertina di Map of the soul 7: The Journey!

Il nuovo album arriva dopo la pubblicazione lo scorso febbraio del disco coreano “MAP OF THE SOUL : 7” che ha raggiunto la vetta sia della Billboard 200 americana (4° n.1 in USA) che la vetta della Official Albums Chart inglese. L’album ha venduto la cifra sorprendente di 4.17 milioni di copie.

Scopriamo insieme cosa troveremo nel nuovo disco dei BTS!

Il titolo dell’album racconta il viaggio di questi 7 anni di BTS dal loro esordio nel giugno 2013 ad oggi. Un viaggio che ha permesso ai ragazzi di passare attraverso gioia, successo, disagi e sfide, un viaggio che non avrà mai fine.

Nel disco saranno inoltre presenti due nuove canzoni in giapponese! Nello specifico, parliamo di “STAY GOLD”, colonna sonora della serie TV giapponese “Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa” che si fa portatrice di un messaggio importante (il mondo può non essere pieno di cose belle ma per favore non smettere di brillare). Infine il brano “YOUR EYES TELL”, una canzone coscritta insieme a JungKook.

“Stay Gold” sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 19 giugno, data che darà il via anche al pre-order/pre-add/pre-save del disco “MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY~”.

Nel disco, disponibile in diverse versioni (A, B, C, D e standard) saranno presenti anche le hit “ON”, “Black Swan,” “Make It Right” e “Dionysus”, registrate per l’occasione in giapponese. Inoltre, il disco conterrà la mega hit “Lights”, certificata dalla RIAJ (Recording Industry Association of Japan) a luglio 2019 come MILLION-Seller, “Boy With Luv -Japanese ver.-” e altri brani.

La limited edition A e B includeranno anche un video disc con i video di “STAY GOLD” e il making of oltre ad altri video.

Le Limited edition C e D includeranno un libretto di 56 pagine con foto esclusive e mai viste del BTS.

Inoltre, ogni edizione conterrà cartoline disponibili solo fuori dal Giappone. Il disco sarà disponibile anche in formato standard.

Ecco il contenuto della Limited Edition A (CD + Blu-ray)!

Disc 1: CD (same content as in Limited Editions B/C/D and Standard Edition)

INTRO : Calling Stay Gold Boy With Luv -Japanese ver.- Make It Right -Japanese ver.- Dionysus -Japanese ver.- IDOL -Japanese ver.- Airplane pt.2 -Japanese ver.- FAKE LOVE -Japanese ver.- Black Swan -Japanese ver.- ON -Japanese ver.- Lights Your eyes tell OUTRO : The Journey

Disc 2: Blu-ray

Stay Gold (Music Video)

ON (Music Video)

Black Swan (Music Video)

Lights (Music Video)

IDOL (Music Video)

Airplane pt.2 -Japanese ver.- (Music Video)

FAKE LOVE (Music Video)

Stay Gold Making of Music Video

Making of Jacket Photos