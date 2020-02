I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Inner Child.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Inner Child dei BTS!

Audio

Testo

Geuttae uri

Cham mani himdeureotji

Neomuna meon jeo haneurui byeol

Ollyeobomyeonseo

Geuttaeui neon

Eunhasureul mitji ana

Hajiman nan bwabeoryeonneun geol

Eunsaek galaxy

Apasseul geoya

Neomu himdeureosseul geoya

Kkeuteomneun bicheul

Jjocha nan dallyeotgeodeun

Arithaewa geu yeoreumnarui gonggi

Neomu chagapdeon jaetbit georiui sori

Sumeul masigo ne muneul dudeurine

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

Ije uri

Mani useosseum hae

Gwaenchaneul geoya oneurui naega

Gwaenchaneunikka

Eojeui neo

Ijen da boyeo

Umteudeon jangmi sok maneun gasi

Anajugo sipeo

Misojin kkoma

Manyang haemalge utdeon ai

Geureon neol bomyeon

Jakku useumi nawa

Arithaewa geu yeoreumnarui gonggi

Neomu chagapdeon jaetbit georiui sori

Sumeul masigo ne muneul dudeurine

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

Tonight

Nege nae soneul matdaeumyeon

Geu soneul jabajul su inni

Naega neoga doel teni

Neon naui

Eunhasudeureul bomyeon dwae

Jeo byeoldeureul majeumyeon dwae

Naui sesangeul nege julge

Neoui nuneul bichun

Bitdeureun jigeumui nanikka

You’re my boy, my boy

My boy, my boy, my boy

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

We gon’ change

Traduzione

i “noi” di quel tempo

è stato piuttosto difficile, davvero

guardando in alto verso

le stelle nel cielo che erano così distanti

quel “tu” di quel periodo

non credeva nella galassia

ma io l’ho visto

una galassia di argento

dev’essere stato doloroso

deve essere stato difficile

perché io corro, rincorrendo

una luce infinita

mi ricordo a malapena l’aria di quel giorno estivo

così freddo, il suono delle strade grigie

inspirando e bussando alla tua porta

cambieremo x5

adesso aspetto che

ridiamo molto

andrà tutto bene

dato che il me di oggi sta bene

il te di ieri

adesso vedo tutto

le tante spine dentro la rosa che fiorisce

voglio darle un abbraccio

un bimbo che sorride

un bambino che ha sempre sorriso in modo luminoso

quando ti vedo così

io sorrido

mi ricordo a malapena l’aria di quel giorno estivo

così freddo, il suono delle strade grigie

inspirando e bussando alla tua porta

cambieremo x5

stanotte

se io riesco a raggiungere la tua mano

posso stringertela?

io diventerò te

tu devi solo

guardare la mia galassia

affacciarti a quelle stelle

io ti darò il mio mondo

le luci che illuminavano i tuoi occhi

sono il me di adesso

tu sei il mio ragazzo, mio ragazzo

il mio ragazzo, ragazzo, ragazzo

Cambieremo x8