A un metro da te: il film avrà un “sequel” ma con nuovi personaggi

È ufficiale, dopo il grande successo di A un metro da te gli autori hanno deciso di creare un sequel, il cui titolo sarà All This Time. Tuttavia non sarà un sequel “canonico” ma una sorta di sequel spin-off con nuovi personaggi. Non è chiaro come questa nuova storia sarà collegata a quella con protagonisti Hailey Lou Richardson e Cole Sprouse, ma più avanti saranno sicuramente svelati altri dettagli.

Come svela Deadline la sceneggiatura sarà scritta dagli stessi autori di A un metro da te, Mikki e Tobias Iaconis, i quali si saranno presenti anche come produttori esecutivi. Il film sarà prodotto dalla Lionsgate, ma a oggi non abbiamo informazioni ulteriori riguardanti il cast e il regista.

Dato che si tratterà di una storia inedita, ci aspettiamo che ci saranno sì dei punti di contatto con le vicende di A un metro da te, ma vedremo un’ambientazione diversa. All This Time è anche un romanzo che sta per essere pubblicato negli USA.

Di che cosa parlerà il film?

Esattamente come in A un metro da te, una vicenda dolorosa fa da sfondo a una nuova storia d’amore. I protagonisti di All This Time sono Kyle e Marley.

In All This Time, l’ex quarterback delle scuole superiori Kyle rimane colpito dal dolore per la tragica perdita della sua ragazza Kimberly a seguito di un incidente d’auto. Tuttavia il ragazzo inizia, con cautela, una storia d’amore con una ragazza intrigante e creativa, Marley, che entra nella sua vita.

Mentre strani eventi iniziano a svolgersi intorno a lui, Kyle arriva a rendersi conto che la sua vita con Marley potrebbe non essere tutto ciò che sembra.

Insomma una trama intrigante, un po’ distante da quella che era la storia di A un metro da te ma che, come abbiamo detto, potrebbe avere dei punti di contatto. Non ci resta che aspettare per scoprire di più!