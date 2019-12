Blackpink: ascolta la nuova canzone di Natale di Rosé!

Sorpresa tutta natalizia per Rosé, una delle componenti del gruppo K-pop Blackpink! Quest’oggi, 18 dicembre, ad una sola settimana dal Natale, l’artista ha infatti pubblicato il suo primo singolo natalizio di carriera!

Ecco la cover di singolo di Rosé delle Blackpink!

In ogni caso, non pensiate che si tratti di un pezzo originale! Purtroppo, Rosé delle Blackpink non ha ancora dato vita alla sua personale versione di Merry Christmas di Mariah Carey. Al contrario, per stavolta, Rosé ha deciso di andare sul sicuro scegliendo un grande classico della tradizione natalizia.

Il pezzo in questione è infatti The Christmas Song, pezzo portato al successo da Nat king Cole. La canzone, vi informiamo, è disponibile già su Youtube e su tutte le principali piattaforme di streaming e negli online store.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di The Christmas Song di Rosé delle Blackpink!

Testo Rosé Blackpink The Christmas Song

[Verse 1] Chestnuts roasting on an open fireJack Frost nipping at your noseYuletide carols being sung by a choirAnd folks dressed up like eskimos [Verse 2] Everybody knows a turkey and some mistletoeHelp to make the season brightTiny tots with their eyes all aglowWill find it hard to sleep tonight [Pre-Chorus] They know that Santa’s on his wayHe’s loaded lots of toys and goodies on his sleighAnd ev’rymother’s child is gonna spyTo see if reindeer really know how to fly [Chorus] And so I’m offering this simple phraseTo kids from one to ninety-twoAlthough its been said many timesMany ways: “Merry Christmas to you”

Traduzione

Castagne arrostiscono sul fuoco

Jack Frost* ti morde il naso

canzoni natalizie cantate da un coro

le persone sono vestite da Eschimesi

Tutti sanno che un tacchino e del vischio

aiutano a rendere la stagione brillante

i bimbi con i loro occhi tutti luccicanti

faranno fatica a dormire stanotte

sanno che Babbo Natale è sulla sua strada

Ha caricato un sacco di giocattoli e prelibatezze nella sua slitta

e il figlio di ogni madre sbircerà

per vedere se le renne sanno davvero come volare

E così sto offrendo questa semplice frase

Per i bambini dagli 1 ai 92 anni

Anche se è stato detto molte volte, in molti modi,

Buon Natale a tutti voi

