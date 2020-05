Oggi è per i fan di Benji e Fede un giorno davvero molto importante! Si chiude infatti un importante capitolo per i due artisti emiliani, che dopo 5 anni hanno deciso di separarsi.

La loro verità e tutte le emozioni che hanno vissuto in questi anni saranno raccontate in Naked, il loro nuovo libro!





Con Naked, come si può intuire dal titolo, Benji e Fede hanno deciso di mettersi a nudo, raccontandosi ai fan senza filtri. Dopo il concerto in diretta streaming del 3 maggio (che si sarebbe dovuto tenere all’Arena di Verona) i due cantanti si sono dunque raccontati a cuore aperto, per un’ultima volta insieme.

Il libro, come vi avevamo raccontato qui, non ha vissuto vita facile. Alla luce dell’emergenza Covid-19, infatti Benji e Fede erano stati costretti a posticiparne l’uscita.

Qui sotto trovate il messaggio che avevano scritto ai fan: