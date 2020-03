Benji e Fede: rinviata l’uscita del nuovo libro Naked

Benji e Fede sono costretti a rinviare l’uscita del loro nuovo libro Naked, che era prevista per il 17 marzo. In questo libro, i due artisti raccontano ai fan i motivi che hanno portato allo scioglimento dell’amatissimo duo. Ecco il comunicato ufficiale.

È arrivata stamattina la chiamata dalla nostra casa editrice. Purtroppo per motivi di forza maggiore legati alle regole di contenimento e alla chiusura di tutti i negozi comprese le librerie, siamo costretti a spostare l’uscita del nostro nuovo libro “Naked” che era inizialmente prevista questo Martedì. Ci spezza il cuore dover aspettare a farvi leggere tante cose importanti che avevamo scritto per voi. Ma non temete, appena passerà questo momento difficile e ci sarà più chiarezza su tutto vi comunicheremo la nuova data. Sarete i primi a saperlo, promesso! Nel frattempo per le tantissime persone che avevano già pre-ordinato il libro su Amazon e sul sito della Mondandori vorremo dire di non preoccuparsi. Il libro verrà consegnato a loro il primo giorno di uscita. Vi vogliamo bene e lavoreremo per tenervi compagnia in questi giorni di quarantena. E vi sveleremo alcune parti del libro. With love, Benji e Fede.

Naked di Benji e Fede si apre con due lettere che Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono scritti l’uno per l’altro. Ma senza che nessuno dei due l’abbia ancora letta. Due lettere che racchiudono i ricordi del loro percorso insieme e le speranze per il futuro. In questo libro i due artisti esprimono le ragioni della decisione di separarsi, presa di comune accordo.

L’uscita di Naked sarebbe stata l’occasione per Benji e Fede per salutare i fan (a cui il libro verrà consegnato comunque il primo giorno d’uscita, in caso di pre-order) e rispondere alle sue domande. Non mancheranno sicuramente di aggiornarci sulla nuova data per questo evento.