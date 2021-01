BE (Essential Edition) dei BTS sta per arrivare! La Army italiana e internazionale può gioire, perché a breve avrà a disposizione nuovi contenuti esclusivi da parte dei ragazzi. I BTS hanno infatti deciso di aprire questo 2021 con una sorpresa davvero molto gradita. Sta per uscire una nuova versione del loro ultimo disco che siamo davvero curiosissimi di scoprire!

BE (Essential Edition: quando esce, il contenuto e il prezzo

Clicca qui per comprare il disco!





Il progetto in uscita il 19 febbraio l’ha presentato Big Hit Entertainment con un comunicato stampa rilasciato poche ore fa nel quale leggiamo:

Il disco è la manifestazione del grande senso di gratitudine che i BTS hanno nei confronti dei fan che li hanno supportati, traguardo dopo traguardo.

Due dei traguardi più importanti i BTS li hanno voluti sfoggiare sulla copertina del disco. La cover include infatti l’indicazione che all’interno dell’album ci sono due singoli che hanno ottenuto la numero uno nella classifica USA (stiamo parlando di Dynamite e di Life goes on) e, in parallelo, la loro prima nomination ai Grammy. I ragazzi infatti hanno ricevuto la nomination agli award per Best Pop Group Song per Dynamite.





All’interno di BE (Essential Edition) troviamo 8 canzoni già presenti nella deluxe edition ovvero: “Life Goes On,” “Fly to My Room,” “Blue & Grey,” “Skit,” “Telepathy,” “Dis-Ease,” “Stay” e ovviamente anche “Dynamite.”

Attenzione però, non è finita qui! All’interno del disco troveremo anche qualche novità rispetto all’edizione Deluxe.

I BTS hanno inoltre annunciato che nei giorni subito precedenti all’uscita del disco renderanno disponibili per i fan alcuni regali speciali. Per il momento tuttavia dobbiamo aspettare se vogliamo scoprire di che cosa si tratterà!

Il disco è acquistabile dall’Italia al prezzo di 57,22 euro, più 3 euro di spese di spedizione. Cosa aspettate? Acquistatelo subito!