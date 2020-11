Ariana Grande è pronta a lanciare il suo secondo singolo estratto dall’album Positions, la sua ultima fatica da cui ha già estratto l’omonimo brano. 34+35 una delle canzoni più amate dai fan, sarà quindi il secondo che la cantante pubblicherà e ha già pronto un video musicale.

La cantante non ha annunciato la data di rilascio ufficiale ma questa nuova clip dovrebbe arrivare davvero prestissimo. L’ex stellina di Nickelodeon ha, infatti, pubblicato una breve preview del nuovo video che potrebbe essere rilasciato già nelle prossime settimane.

Il mood del video sembra quasi qualcosa di spooky (spaventoso) dato dalle scritte che ricordano i racconti del terrore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande)

Ari si trova in quello che sembra un laboratorio, ma non è chiaro dalla preview quale possa essere la funzionalità di questo luogo. Gli Arianators non stanno più nella pelle e sono molto curiosi di capire cosa succederà.

Dopo il video di Positions ispirato al Presidente degli Stati Uniti D’America chissà quale sarà il tema che porterà Ariana sul piccolo schermo. Siamo molto curiosi di scoprirlo.