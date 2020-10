Larray, la star di TikTok da oltre 17 milioni di follower, ha pubblicato nelle scorse ore una canzone con la quale si è scagliato contro molti colleghi. La canzone, intitolata Canceled, è un j’accuse molto forte e volgare nei confronti di tante star, da Dixie D’Amelio a Jeffree Star passando per Bryce Hall e Chase Hudson.

Qui sotto trovate il video ufficiale, il testo e la traduzione di Cancelled di Larray.

Clicca qui per comprare Canceled!





Larray - Canceled (Official Music Video)

Watch this video on YouTube

Testo

Testo

ginger generation

Traduzione

[Intro] (Internet money bitch) [Verse 1] Let’s start off with Bryce Hall, yeah, he got some smelly ballsBitch, I only know his name, ’cause Addison gave him fameNow, moving on to sister, I think I’m bout to diss herThat ass is looking thicker but forehead getting biggerOh, Jeffree Star says nig-Up next is this boy named Noah, Mr. thick neck bitch, uhAin’t nobody know herNow, I see why Dixie chose him, he hit differentCause he got a bigger Peter, ain’t that right Griffey?Nikita wanna be the same shade as Lupita (Oop)Tony locked up for tryna bag a señoritaShane Dawson got a cat, hold on, someone call PETAPETA (X5)This you? This you? This you, this you, this you?Tana gets canceled every 5-7 business daysShe finds a way to fuck up every different wayShe dated Jake, “She dated Jake?” [Interlude] Hold on, hold on, hold on, hold onCan we change the beat?, This ain’t a race but I still take first place)(This ain’t a race but I-) [Chorus] This ain’t a race Tony Lopez caught a case (Bitch!)Nessa sharted all up on Josh’s facePretty bitch, itty bitty, tiny waist (Mwah)Don’t want the smoke but Charli had that vape[Verse 2] Thomas, I can tell your breath stank (Yuck)Don’t got the hype because when Charli left y’all tanked (Mwah)Hype house reeks (Ew), they smell like feet (Y’all stank)I got that WAP and I make your ship sink (Boom)Tati forty and complaining about some vitamins (Grow up)You don’t like James, so why the hell did you invite him in? (Bye)Bryce and Josh tried to bully little Chase (Y’all weird)Y’all makin’ diss tracks, let me put you in your placeI th0ught a bitch with a wetzel, pretzel said sum’ (Oops)I thought a bitch who sold his life to Triller said sum’ (Oops)I th0ught a bitch who lost the baddest bitch said sum’ (Sum’)E’ and Gray unfollowed me so they got blocked (They’re fake)And after Sister Squad, their channel went and flopped (Sorry)I’ma hit a lick on David DobrikRob his shit, take his Tesla, then I floor it (It) [Chorus] This ain’t a race Tony Lopez caught a case (Bitch!)Nessa sharted all up on Josh’s facePretty bitch, itty bitty, tiny waist (Mwah)Don’t want the smoke but Charli had that vapeThis ain’t a race Tony Lopez caught a case (Bitch)Nessa sharted all up on Josh’s facePretty bitch, itty bitty, tiny waist (Mwah)Don’t want the smoke but Charli had that vape

soldi di internet, str*nzo

inziamo con Bryce Hall, yeah, le sue p*lle puzzano

Questa non è una corsa, Tony Lopez è finito nei guai

str*nzo, conosco solo il suo nome, perché Addison gli ha regalato la fama

adesso, passando alla sorella, io penso che la disserò

quel cul* sembra più grosso ma la sua fronte diventa più grande

ooh Jeffree Star ha detto neg**

il prossimo è questo ragazzo di nome Noah, il signor collo grosso stronz* uh

non c’è nessuno che la conosca

adesso, io vedo Dixie che se lo prende, lui la colpisce in modo diverso

perché ha un Peter più grande, non è vero Griffey?

Nikita vuole avere la stessa sfumatura di Lupita (oop)

ginger generation

Tony è stato messo dentro per aver cercato di fregare una senorita

Shane Dawson si è preso un gatto, aspetta, qualcuno chiami la PETA, PETA

PETA (X5)

Proprio tu? Proprio tu? Proprio, proprio tu? (tu?)

Tana è stata cancellata ogni 5 giorni lavorativi (Uh)

lei ha trovato un modo per incasinare tutto in modi diversi (str*nzo)

lei è uscita con Jake, “lei è uscita con Jake?”

aspetta aspetta

possiamo cambiare il beat?

questa non è una corsa ma io posso ancora prendere il primo posto

questa non è una corsa ma io

questa non è una corsa, Tony Lopez è finito nei guai

Nessa ha c*gato in faccia a Josh

Bella str*nza, con un vitino da vespa (mwah)

non voglio fumare ma Charli aveva quella sigaretta

Thomas ti posso assicurare che il tuo alito puzzava (yuck)

Non ho hype perché quando Charli se n’è andata, vi siete rivelati un fiasco (mwah)

La Hype House puzza (ew), quel cattivo odore di piedi (puzzate tutti)

io la WAP e io faccio affondare la tua nave (boom)

Tati ha 40 anni e si lamenta delle vitamine (cresci)

non ti piace James, quindi perché diamine l’hai invitato? (ciao)

Bruce e Josh hanno provato a bullizzare il piccolo Chase (siete tutti strani)

fate tutti dissing, lasciate che vi rimetta a posto

ginger generation

io pensav0 che uno stronz* con un pretzel avrebbe detto qualcosa (oops)

pensavo che una stronza che ha venduto la sua vita a Triller dicesse qualcosa (sum)

pensavo cheuna str*nza che ha perso la str*nza peggiore dicesse qualcosa (qualcosa)

E’ e Gray mi hanno unfollowato così si sono fatti bloccare (sono fake)

e dopo Sister Squad, il suo canale è andato e ha floppato (mi spiace)

voglio leccare David Dobrik

rubare la sua roba, prendere la sua testa, poi cado a terra (sì)

Questa non è una corsa, Tony Lopez è finito nei guai

Nessa ha c*gato in faccia a Josh

Bella str*nza, con un vitino da vespa (mwah)

non voglio fumare ma Charli aveva quella sigaretta

Questa non è una corsa, Tony Lopez è finito nei guai

Nessa ha c*gato in faccia a Josh

Bella str*nza, con un vitino da vespa (mwah)

non voglio fumare ma Charli aveva quella sigaretta