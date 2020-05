Lauv: cancellato il concerto a Milano (info e rimborsi)

Il concerto di Lauv previsto per il 16 maggio al Fabrique di Milano è stato ufficialmente cancellato. A darne notizia è l’organizzazione, Live Nation, che ha anche annunciato che non ci saranno rimborsi pecuniari ma si potrà richiedere un voucher di pari valore.

Ecco come richiedere il voucer per il concerto di Lauv

Se dovevate assistere allo spettacolo del cantante di I’m so tired ecco come fare per richiedere il vostro voucher e tutte le info che dovete sapere:

Il voucher sarà spendibile entro 12 mesi dalla sua emissione sulla piattaforma di biglietteria dove si è effettuato l’acquisto originario ed unicamente per gli show dello stesso organizzatore.

Il voucher di per sé non dà diritto di accesso nel luogo dello spettacolo, ma dovrà essere convertito in un regolare biglietto.

Lo stesso voucher può essere utilizzato più volte fino al raggiungimento del credito indicato ed eventualmente integrato per completare ulteriori acquisti.

La richiesta del voucher va effettuata entro il 27 maggio 2020.

Per poter richiedere il voucher bisogna farne richiesta in uno dei siti in cui si è acquistato il tagliando. Ecco come fare:

CLICCATE QUI SE AVETE ACQUISTATO IL BIGLIETTO DA TICKETMASTER

CLICCATE QUI SE AVETE ACQUISTATO IL BIGLIETTO DA TICKETONE