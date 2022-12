Amici 22: Samuel vuole lasciare la scuola, cosa è successo

Non è un bel momento per Samuel Antinelli: durante il daytime di Amici trasmesso oggi, il ballerino ha espresso la volontà di lasciare il talent show.

Samuel è arrivato ultimo nella classifica di ballo della puntata di ieri e una volta tornato in casetta si è sfogato con la “compagna di squadra” Megan.

“Io non ce la faccio. Sono un ballerino di hip hop, ma lo vedi che non vado? Non ho miglioramenti, qua non c’è tempo. Potevo studiare di più fuori, per essere più preparato qui dentro. Questa è l’università, io sono alle superiori. Me ne vado perché vado a studiare”.

La ballerina ha provato a farlo desistere ma il ragazzo ha deciso di incontrare i professori di ballo in studio e una volta lì si è confrontato con loro.

La Celentano ha incalzato subito: “La tua richiesta quale sarebbe? Chiedere a noi di mandarti via?“.

Samuel lascia la scuola di Amici 22?

“No, non era vero, sono un deficiente” ha chiarito Samuel. Il suo professore di riferimento, Raimondo Todaro, ha sottolineato che data la giovane età (18 anni) è normale avere delle insicurezze sulla sua preparazione. Tuttavia, ora che è nella scuola se deciderà di uscire non potrà più ritornarvi e quest’occasione verrà persa per sempre.

In definitiva quella di Samuel era soltanto un’esternazione, dovuta allo scoraggiamento dopo la classifica di ieri, giudicata da Anbeta.

Il ballerino non ha davvero intenzione di lasciare la scuola di Amici, anche perché – come Todaro ha fatto notare – Emanuel Lo e Alessandra Celentano non lo hanno mai messo in sfida. Questo significa che nonostante tutto è stimato dai professori di danza del talent show.

