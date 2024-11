Amici 24: nuovo record di ascolti e classifica del 17 novembre

Il talent show Amici segna un nuovo record sintonizzando 3 milioni e 63 mila telespettatori, pari al 22.71% di share per la puntata trasmessa domenica 17 novembre 2024.

Tra i punti salienti dello speciale, la sostituzione di Diego con Antonia, per volere del suo stesso professore, Rudy Zerbi. Per Diego, tuttavia, non si è esaurita la possibilità di studiare nella scuola, in quanto potrà scegliere se lavorare con Anna Pettinelli o con Lorella Cuccarini.

Sospiro di sollievo per Alessia, che ha vinto la sfida contro Antonio, per Luk3, e per Chiamamifaro. Quest’ultima ha dovuto affrontare Kimono (alias Sofia Tornambene, vincitrice di X Factor nel 2019), una sfida decisa da Anna Pettinelli che ha voluto sottoporla a questa prova, pur non essendo risultata ultima in classifica la scorsa settimana.

Classifiche di Amici 24 del 17 novembre

Gara canto giudicata da Carlo Verdone e Tananai:

Nicolò Antonia Senza Cri Diego Ilan TrigNo Vybes (va in sfida)

Gara di ballo giudicata da Irma Di Paola:

Francesca passo a due con Sebastian Alessio passo a due con Giulia Thedora Alessia Rebecca (va in sfida)

Cos’altro è successo ad Amici 24

Alessandra Celentano, in settimana, aveva fatto un’interrogazione sulla storia della danza ai ballerini ed erano risultati tutti insufficienti. Due ragazzi, in particolare, avevano riso di questa situazione. Sfortunatamente si tratta proprio di due allievi della Celentano, Daniele e Chiara, e avendo la maglia sospesa non erano presenti in studio durante la registrazione. Ospite della puntata, Mida, uno dei protagonisti della scorsa edizione, che ha presentato il nuovo inedito, intitolato Morire per te.