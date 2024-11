Adorazione: intervista a Noemi Magagnini, Alice Lupparelli, Stefano Mordini e Donatella Diamanti

Tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo, Adorazione arriverà in streaming su Netflix il 20 novembre con sei episodi che mettono al centro un racconto di crescita e formazione ambientato sulla costa dell’Agro Pontino. In occasione dell’uscita della serie abbiamo incontrato le protagoniste Noemi Magagnini e Alice Lupparelli, oltre al regista Stefano Mordini e alla sceneggiatrice Donatella Diamanti.

Adorazione è un coming of age con una forte componente mistery che intreccia sentimenti e generazioni, in un susseguirsi di scoperte, rivelazioni sorprendenti e segreti gelosamente custoditi, finendo per distruggere le poche certezze di una vita di provincia sempre sul filo tra aspirazioni e sogni infranti. I giovani protagonisti si confrontano con le loro paure più profonde e le dinamiche del gruppo, rivelando tensioni nascoste e relazioni complicate, in una sfida costante con se stessi, col diventare adulti e con i loro genitori, per niente pronti ad accettare le molteplici verità sulle vite dei figli.

L’intervista alle protagoniste di Adorazione insieme al regista e alla sceneggiatrice

La trama di Adorazione

Adorazione è una serie young adult che racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agro Pontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

