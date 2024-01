Amici 23: litre tra Raimondo Todaro e Umberto Gaudino, cosa è successo

Durante lo speciale di Amici 23 trasmesso il 7 gennaio su Canale 5, c’è stata una discussione tra il coach Raimondo Todaro e il ballerino professionista Umberto Gaudino.

Dopo l’esibizione di uno dei suoi allievi, Giovanni, Todaro ha sottolineato come il danzatore avesse ballato meglio nelle altre coreografie, in cui lui stesso aveva seguito il ballerino in saletta.

Per preparare quella specifica esibizione, invece, Giovanni aveva lavorato soltanto con il professionista Umberto.

Per questo motivo, secondo Todaro, è venuta a mancare il suo contributo alla coreografia, che secondo il professore, avrebbe garantito una migliore riuscita della performance.

Più avanti, nel corso della puntata, Maria De Filippi ha riportato un certo dissenso da parte dei ballerini professionisti per quanto detto da Raimondo.

“Ci sono rimasto male perché sai il lavoro che c’è dietro… spero che tu sappia l’impegno che noi ci mettiamo” ha detto Umberto Gaudino una volta entrato nello studio.

“La frase ‘se io entro in sala dò quel qualcosa in più’ non voleva intendere che voi lavoriate male” è stata la prima risposta di Todaro.

“Il modo in cui è stato esposto mette in discussione il modo in cui io lavoro” ha replicato Umberto.

Nella discussione è intervenuta anche Francesca Tocca che ha suggerito al marito Raimondo di rivolgere delle scuse al collega professionista.

“Ti sei espresso male, io conosco la stima che hai di me e di Umberto, vorrei che tu lo confermassi” ha affermato la ballerina.

“Per quello che ho visto è stata lavorata meno delle altre “ha precisato Raimondo riferendosi alla coreografia incriminata.

Per fortuna, la discussione si è risolta con un abbraccio tra Umberto Gaudino e Raimondo Todaro.

Cosa è successo oggi ad Amici 23

Respiro di sollievo per Petit e Martina che hanno vinto le rispettive sfide. La ripresa del pomeridiano è stata caratterizzata anche dalle consuete gare di canto e di ballo, questa volta giudicate dai professori della scuola.

Per la bassa posizione in classifica, Mida è diventato particolarmente triste, emozione che si è tramutata subito in gioia perché Maria gli ha permesso di cantare il suo singolo Rossofuoco.

Si tratta del brano con cui è arrivata la prima certificazione di Amici 23: Rossofuoco è disco d’oro. Tra gli ospiti musicali della puntata, l’ex allieva Giordana Angi e il semifinalista di Amici 20 Tancredi.

Soddisfazione anche per Holden e Petit che hanno appreso dalla conduttrice di Radio Zeta, Veronica Gentile, che il loro inedito è entrato in alta rotazione sull’emittente.

Assenti nella puntata che segue la pausa natalizia: Nicholas, Gaia e Sofia a causa di un po’ di febbre.

E voi che cosa ne pensate della lite tra Raimondo e Umberto ad Amici 23?