Amici 22: la classifica dei nuovi inediti di Nicolò Devitiis

Per i cantanti di Amici 22 è arrivato il momento di affrontare una gara inediti, questa volta giudicata dal conduttore televisivo Nicolò De Devitiis che durante il daytime di oggi è in collegamento con i ragazzi mentre si esibiscono in studio.

Il primo cantante a presentare il suo inedito è Aaron con Visione led che ha scritto durante la sua permanenza e ha dedicato a una persona speciale, una ragazza che fa parte della sua famiglia.

Continua la gara inediti e il palco è tutto per Angelina che canta la sua Ci pensiamo domani un brano che parla di come, proprio ad Amici, abbia imparato a gestire i piccoli grandi problemi.

Nicolò De Devitiis ascolta attentamente anche Wax che affronta questa gara inediti con la sua Anni ’70, l’epoca a cui fa sempre riferimento suo padre quando gli fa qualche ramanzina.

L’ultimo cantante che si esibisce in questa gara inediti giudicata da Nicolò è Cricca con la sua Australia! Si tratta del pezzo che il cantante ha scritto in un momento no che ha attraversato nella scuola e che esprime la sua voglia di leggerezza.

La classifica dei nuovi inediti di Amici 22

Angelina Wax Aaron Cricca

Della cantante, il conduttore apprezza particolarmente la sua identità ben definita e il nuovo inedito lo ha conquistato al primo colpo. Anche Wax gli è piaciuto molto ma in questo caso, secondo lui, deve lavorare ancora sulla sua riconoscibilità.

Aaron, invece, dovrebbe imparare – secondo il suo parere – a far collimare la grinta che porta sul palco con la timidezza che dimostra di avere nella casetta di Amici. Il pezzo, poi, gli ricorda un po’ La Genesi del tuo colore di Irama.

Per quanto riguarda Cricca, il brano non rispecchierebbe le esigenze del mercato discografico attuale. Inoltre, non deve aver paura di mostrare il suo lato malinconico che tende a nascondere dietro il sorriso.