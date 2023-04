Amici 22: i ballerini incontrano Samuele Barbetta per una gara d’improvvisazione

I ballerini di Amici 22 durante il daytime di oggi hanno incontrato il ballerino e coregrafo Samuele Barbetta, amatissimo ex allievo della scuola, chiamato a valutare una gara d’improvvisazione.

Chi ha vinto la gara giudicata da Samuele

Isobel, Ramon, Maddalena e Mattia, in palestra, hanno scelto un oggetto che meglio li rappresenta e una canzone per poter raccontare una storia che li riguarda la loro infanzia, in base anche a quello che potrebbero rappresentare per chi guarda.

L’allieva della Celentano ha scelto un fiore che racchiude tre anni difficili della sua vita, Madda un carrion che le ricorda sua sorella, Ramon una scatola con dentro un cuore che rappresenta se stesso e Mattia una foto di sua mamma.

Poi una volta nello studio, si esibiti uno dopo l’altro. A colpire in positivo Samuele è stato maggiormente Mattia, per come ha usato il corpo in senso fisico per esprimere la sua dedica in modo potente, anche se poteva fare di più dal punto di vista creativo.

A vincere la competizione di oggi è però Maddalena che è riuscito a rapirlo dal punto di vista emotivo, a collegare meglio la parte gestuale con la canzone e con l’oggetto.

