Amici 22: Aaron commenta il giudizio di Cristiano Malgioglio dopo la puntata

I ragazzi di Amici 22 durante il daytime di oggi commentano i giudizi ricevuti durante la quinta puntata del serale. Tra le riflessioni degne di nota, c’è stata quella di Aaron al parere che ha espresso Cristiano Malgioglio.

Aaron commenta il giudizio di Malgioglio

“Non sa cos’è l’amore”, ha detto il giudice nel momento in cui sabato scorso doveva valutare la sua interpretazione di La cura Battiato. Quello che voleva dire era che, essendo Aaron molto giovane, non ha ancora gli strumenti cognitivi per capire e trasmettere un messaggio così intenso, che necessita di un vissuto lungo e importante.

Ecco le parole di oggi del cantante: “L’esperienza di vita ci sta, ma io penso che ognuno sa l’amore che prova, io ho dedicato un sentimento molto forte quando cantavo La cura. E sincero, non me ne importava neanche del punto. Anzi ero proprio contento di come l’avevo cantata, perché faccio sempre fatica in puntata e invece questa volta mi sono sentito molto più centrato, molto più giusto. E quindi se non ha sentito nulla mi dispiace. Sono questo, sono felice di quello che ho e piano piano cercherò sempre più di farglielo sentire. Poi se per lui non ha sentito niente, è un’opinione personale, per me va benissimo. Ho imparato qua dentro anche ad accettare le critiche però io sono stato bene in quel momento e non voglio farmi rovinare quel momento da un giudizio”.

Anche gli altri ragazzi di Amici 22 tra cui Wax, Mattia e Benedetta in particolare hanno confermato che l’interpretazione del cantante è stata molto emozionante, a prescindere da l fatto che avendo solo 18 anni il suo modo d’intendere l’amore non possa essere lo stesso di una persona molto più adulta.

